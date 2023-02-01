Прогноз астролога RusDelfi: 14 февраля - снимаем розовые очки. Наступает месяц ясного мышления
Ведический астролог Ирина Варнес рассказывает, к чему нам готовиться в начале февраля, что нам принесет полнолуние и как провести День всех влюбленных.
Итак, мы бодро врываемся в февраль! Дни становятся длиннее и я надеюсь, что все ощутили прилив сил, по сравнению с декабрем. Февраль - месяц ясного мышления. Энергию месяца можно описать такой картинкой: солнечным морозным днем вы приехали на дачу и, критически оглядев дом, планируете, что нужно отремонтировать, составляете бюджет и обдумываете действия. Ясность и конкретность будут ключевыми словами.
5 февраля нас ожидает полнолуние. Самое эмоциональное время в этом месяце. В полнолуние Солнце и Луна стоят друг напротив друга. Луна максимально отражает свет Солнца и таким образом дополняет противоположной энергией знак, где находится Солнце.
Сейчас Солнце движется по знаку Козерога, что дает нам больше прагматичности, расчетливости, а Луна из знака Рака в полнолуние заденет наши самые глубокие чувства. Лавина эмоций может смести на своем пути, если вовремя не остановиться и не поставить себя на место другого человека. Самое простое действие и искренняя забота заменят сотни слов. Нет смысла копить обиды: простив человека, мы освобождаемся сами.
7 февраля Меркурий переходит в знак Козерога. Планируем, разрабатываем стратегии, изучаем свое нутро. Правила игры - опираемся на факты, практичность, субординацию, соблюдаем формальности. Козырь - краткость и четкость в изложении.
13 февраля горячее Солнце переходит в знак Водолея, где находится холодный Сатурн. Наши суждения могут быть очень жесткими. Желание изменить существующий порядок, вступить в спор или в конфликт велико. В порыве гнева легко разрушить то, что строилось годами. Зная это, опираемся на Меркурий, включаем логику и действуем разумно.
14 февраля - не так много романтики, как хотелось бы, поэтому оставляем розовые очки дома на полке и идем на свидание. Положение планет способствует искренней коммуникации, что дает нам шанс увидеть человека таким, какой он есть на самом деле.
Для всех, кто хочет найти партнера для серьезных отношений я советую использовать следущий месяц для активного поиска, ведь наше логическое мышление и способность к здоровой критической оценке будет выше обычного.