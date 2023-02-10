В интервью врача-диетолога Марины Макиша прозвучало мнение о том, что некоторые продукты действуют на организм как природные антибиотики. В их числе специалист назвала чеснок и лук. Пряные овощи насыщен аллицином и фитонцидами – эти вещества дают противобактериальный и противовирусный эффект.

„Чеснок и лук рекомендуется употреблять в сезон, когда повышен риск распространения различных респираторно-вирусных инфекций. Кроме того, на них стоит обратить внимание при заболеваниях дыхательных путей или пищеварительной системы“, - отметила Макиша.

Беседуя с „Лайфом“, специалист констатировала, что полезное влияние лука и чеснока на организм может проявляться даже при вдыхании аромата от порезанных овощей.



Еще один природный антибиотик – это имбирь. Врач-диетолог сообщила, что исследованиями было выявлено полезное действие его соединений терпенов. Данные вещества способны уничтожать бактерии, вызывающие воспаление и заболевания желудочно-кишечного тракта.



Также Марина Макиша напомнила о пользе хрена. Он оказывает на организм противобактериальное действие благодаря своей насыщенности веществом лизоцимом и оливковым эфирным маслом.

