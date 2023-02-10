Красота и здоровье
10.02.2023, 13:32

Некоторые продукты действуют на организм как природные антибиотики

 
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ФОТО: peterzsuzsa | Shutterstock

Медик Марина Макиша: в этих продуктах содержатся вещества, которым присуще антимикробное или бактериостатическое действие, пишет medikforum.

В интервью врача-диетолога Марины Макиша прозвучало мнение о том, что некоторые продукты действуют на организм как природные антибиотики. В их числе специалист назвала чеснок и лук. Пряные овощи насыщен аллицином и фитонцидами – эти вещества дают противобактериальный и противовирусный эффект.

„Чеснок и лук рекомендуется употреблять в сезон, когда повышен риск распространения различных респираторно-вирусных инфекций. Кроме того, на них стоит обратить внимание при заболеваниях дыхательных путей или пищеварительной системы“, - отметила Макиша.
Беседуя с „Лайфом“, специалист констатировала, что полезное влияние лука и чеснока на организм может проявляться даже при вдыхании аромата от порезанных овощей.

Еще один природный антибиотик – это имбирь. Врач-диетолог сообщила, что исследованиями было выявлено полезное действие его соединений терпенов. Данные вещества способны уничтожать бактерии, вызывающие воспаление и заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также Марина Макиша напомнила о пользе хрена. Он оказывает на организм противобактериальное действие благодаря своей насыщенности веществом лизоцимом и оливковым эфирным маслом.

„Хрен еще с древних времён использовали для лечения различных простудных заболеваний, инфекций дыхательных путей“, - поделилась эксперт.

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