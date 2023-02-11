Мужья перечислили главные причины разногласий с женами

Многие мужья заявили, что ругаются с женами из-за сложенных на постели личных вещей.

Спорим о том, какого размера ее половина постели, — Joks_away, пользователь Reddit.

Досуг также становится поводом для раздора. Супруги не могут договориться, как проводить свободное время и куда поехать в отпуск.

Видеоигры. Она их ненавидит, думает, что они разлагают мозг. А я вырос на них и все еще играю. А сама она обожает сериалы, которые я считаю тошнотворными. Так что пока она смотрит их, я играю. Так получается не ругаться, — Bearded_Wonder0713, пользователь Reddit.

Как проводить отпуск. Жена планирует сложнейшие маршруты, по которым нужно пройти. А я просто хочу спать, есть все, чего нет дома, и расслабляться, — TheQuantumRed пользователь Reddit.

Одной из популярных причин для споров стала уборка.

Спорим о том, что такое „чисто“, — papasnork1, пользователь Reddit.