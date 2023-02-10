Врачи нашли новый признак смертельного женского рака

В исследовании приняли участие почти 300 женщин. Ученые проанализировали их покупки за шесть лет, используя данные карт лояльности от двух крупных аптек. Ученые выяснили, что покупки лекарств от боли и расстройства желудка были выше у женщин, у которых впоследствии был диагностирован рак яичников. Это изменение в покупках можно было наблюдать за восемь месяцев до постановки диагноза.

Известно, что 93% женщин, у которых диагностирован рак яичников, выживают в течение пяти лет и более, если диагноз поставлен на самой ранней стадии. Если же рак яичников обнаружен на последней стадии, шансы выжить в течение пяти лет составляют 13%.

При этом раннее обнаружение сегодня остается редкостью: каждая пятая женщина с раком яичников узнает свой диагноз в отделении неотложной помощи, когда болезнь уже сильно ослабила организм. Симптомы рака яичников могут быть неявными на ранних стадиях заболевания, что приводит к тому, что некоторые женщины сами покупают лекарства в аптеке вместо посещения врача общей практики, так как не считают свое состояние серьезным.

Ранние симптомы могут включать потерю аппетита, боль в животе и вздутие живота. В этом исследовании участницы заметили симптомы, которые впоследствии оказались связаны с раком яичников, примерно за 4,5 месяца до постановки диагноза.

Обращение к врачу сократило срок постановки диагноза до 3,5 месяцев. Это подчеркивает, что игнорирование симптомов может быть опасно.