Врачи нашли новый признак смертельного женского рака(1)
Ученые из Имперского колледжа Лондона продемонстрировали, что анализ данных карт лояльности может помочь выявить случаи рака яичников на более раннем этапе развития болезни. Исследование опубликовано в JMIR Public Health and Surveillance, передает health.mail.ru
В исследовании приняли участие почти 300 женщин. Ученые проанализировали их покупки за шесть лет, используя данные карт лояльности от двух крупных аптек. Ученые выяснили, что покупки лекарств от боли и расстройства желудка были выше у женщин, у которых впоследствии был диагностирован рак яичников. Это изменение в покупках можно было наблюдать за восемь месяцев до постановки диагноза.
Известно, что 93% женщин, у которых диагностирован рак яичников, выживают в течение пяти лет и более, если диагноз поставлен на самой ранней стадии. Если же рак яичников обнаружен на последней стадии, шансы выжить в течение пяти лет составляют 13%.
При этом раннее обнаружение сегодня остается редкостью: каждая пятая женщина с раком яичников узнает свой диагноз в отделении неотложной помощи, когда болезнь уже сильно ослабила организм. Симптомы рака яичников могут быть неявными на ранних стадиях заболевания, что приводит к тому, что некоторые женщины сами покупают лекарства в аптеке вместо посещения врача общей практики, так как не считают свое состояние серьезным.
Ранние симптомы могут включать потерю аппетита, боль в животе и вздутие живота. В этом исследовании участницы заметили симптомы, которые впоследствии оказались связаны с раком яичников, примерно за 4,5 месяца до постановки диагноза.
Обращение к врачу сократило срок постановки диагноза до 3,5 месяцев. Это подчеркивает, что игнорирование симптомов может быть опасно.