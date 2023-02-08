Психологи выяснили, почему мужчины и женщины изменяют

При этом, добавляет соавтор Бирнбаум, психолог из Рочестерского университета (США) Харри Рейс, в основе мужских и женских измен лежат разные причины. У мужчины вероятность измен повышается, если он чувствует себя неудовлетворенным сексуально, а у женщины — при неудовлетворенности эмоциональной.

Хорошо известно, как полезно в конфликтных ситуациях вставать на точку зрения другого человека, смотреть на происходящее его глазами и благодаря этому понимать, что он чувствует

Бирнбаум и Рейс, статья которых опубликована в Journal of Sex Research, решили проверить, работает ли этот метод в романтических отношениях, может ли эмпатия (способность чувствовать боль другого) помочь противостоять соблазну измены. Оказалось, что да.

Исследователи провели три эксперимента с участием 408 мужчин и женщин в возрасте от 20 до 47 лет на протяжении по меньшей мере четырех месяцев состоявших в моногамных отношениях. В ходе экспериментов участникам пришлось оценивать привлекательных незнакомцев, думать о них и даже знакомиться с ними.

При этом психологи настойчиво предлагали участникам (но только не всем, а случайным образом отобранной половине из них) задуматься о том, как выглядит происходящее в глазах их партнера. Кроме того, всех участников регулярно опрашивали по поводу того, насколько их заинтересовали новые знакомые, насколько они преданы текущим отношениям, фантазируют ли они о возможной измене и так далее.

В итоге выяснилось, что страх причинить боль любимому человеку и разрушить с ним отношения действительно помогает снизить риск измены — сексуальный и романтический интерес к привлекательным незнакомцам падает, а чувство преданности своему возлюбленному и желание заниматься с ним сексом растет.

Хотя такая стратегия не способна полностью предотвратить измены, она помогает контролировать свои импульсы и дает более сбалансированный взгляд на ситуацию, отмечают Бирнбаум и Рейс.