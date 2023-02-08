5 способов вернуть секс в отношения(2)
Даже самая насыщенная сексуальная жизнь со временем рискует перейти в режим „раз в неделю“, а то и „раз в месяц“, пишет mail.ru
Обратитесь к специалисту
За сексуальной апатией нередко кроются личные травмы или проблемы в отношениях с партнером, поэтому консультация специалиста может быть очень кстати.
Запишитесь на сеанс к психологу или сексологу в зависимости от вашего запроса. Предварительно пропишите свои требования на листке бумаги.
Поговорите с партнером
Обсудите свои проблемы, фантазии и предпочтения. Также можно заняться прелюдией без секса — выберите для этого отдельный день. Уже во время интима старайтесь делиться с партнером своими ощущениями и не стесняйтесь выражать чувства.
Найдите референсы
Совместно с партнером исследуйте интернет на предмет фильмов для взрослых — возможно, вам приглянется определенный жанр. Также можно изучить „Камасутру“ и с обоюдного согласия начать экспериментировать.
Посетите секс-шоп
Неважно, что вы в итоге купите, в приоритете — настрой на секс, с которым вы выйдите из магазина с необычным товаром. Купите вкусную смазку, женские презервативы, ароматические свечи с феромонами — что угодно.
Избавьтесь от стресса
Перед близостью постарайтесь по максимуму избавиться от накопленного за день негатива и стресса. Почитайте, поплавайте, полежите в ванной, потанцуйте — выберите то, что вас расслабляет.