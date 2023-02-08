5 способов вернуть секс в отношения

Обратитесь к специалисту

За сексуальной апатией нередко кроются личные травмы или проблемы в отношениях с партнером, поэтому консультация специалиста может быть очень кстати.

Запишитесь на сеанс к психологу или сексологу в зависимости от вашего запроса. Предварительно пропишите свои требования на листке бумаги.

Поговорите с партнером

Обсудите свои проблемы, фантазии и предпочтения. Также можно заняться прелюдией без секса — выберите для этого отдельный день. Уже во время интима старайтесь делиться с партнером своими ощущениями и не стесняйтесь выражать чувства.

Найдите референсы

Совместно с партнером исследуйте интернет на предмет фильмов для взрослых — возможно, вам приглянется определенный жанр. Также можно изучить „Камасутру“ и с обоюдного согласия начать экспериментировать.

Посетите секс-шоп

Неважно, что вы в итоге купите, в приоритете — настрой на секс, с которым вы выйдите из магазина с необычным товаром. Купите вкусную смазку, женские презервативы, ароматические свечи с феромонами — что угодно.

Избавьтесь от стресса

Перед близостью постарайтесь по максимуму избавиться от накопленного за день негатива и стресса. Почитайте, поплавайте, полежите в ванной, потанцуйте — выберите то, что вас расслабляет.