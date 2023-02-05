8 секретов стройности от японцев

1. Протеин вместе с витамином В6 усиливает метаболизм

В разных белковых продуктах содержатся разные питательные вещества. Поэтому не стоит питаться однообразно, получая белки, например, только из мяса. Диетолог советует принимать витамин В6, который помогает усилить метаболизм белка. Он есть в кунжуте и помидорах, которые прекрасно могут дополнить мясное блюдо.

2. Нет приправам, где много сахара и добавок

Вес может увеличиваться и из-за приправ. Так, глюкозу фруктозы в уксусе пондзу и мясных соусах легко организм легко усваивает, и уровень глюкозы в крови резко увеличивается. Лучше использовать соевый соус и мисо, а также бульон даси, имбирь и зеленый лук.

3. Начинать еду не с углеводов, а с протеина

Когда организм получает протеин, он быстрее, чем при употреблении овощей и углеводов, вырабатывает гормон инкретин. Благодаря этому уровень глюкозы в крови не повышается. Чтобы белок поступал в организм во время каждого приема пищи, сообразно взять за привычку употреблять его первым.

4. Тушеная капуста и вода с лимонным соком не дадут переесть

Тушеной капусты можно съесть больше, чем сырой, а она полна пищевых волокон. Это вызывает чувство сытости, предотвращает переедание и не дает повышаться после еды уровню глюкозы в крови. Лимонный сок активизирует гормон адипонектин, у которого есть жиросжигающее свойство.

5. Употреблять оливковое, кунжутное и другие хорошие масла в сыром виде

Качественное, никак не обработанное масло повышает метаболизм. Оливковое масло, ко всему прочему, снижает уровень плохого холестерина; кунжутное — уменьшает уровень холестерина, а льняное и кунжутное масла предотвращают накопление жира.

6. Ферментированные продукты помогают питательным веществам усваиваться

Ферментированные продукты помогают снижать вес, потому что облегчают запоры. Они улучшают кишечную среду, благодаря этому эффективнее усваиваются питательные вещества и вы стройнеете. Риэ Мацуда советует всегда держать в холодильнике йогурт, натто (ферментированные соевые бобы) и кимчи.