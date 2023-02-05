Что такое „развод на время сна“ и полезен ли он для брака

Устали просыпаться без одеяла или от невыносимого храпа партнера? Возможно, пришло время подумать о „разводе на время сна“ — именно так эксперты называют знакомый всем раздельный сон. Во всем мире уже много лет изучают этот феномен в попытках помочь людям качественно отдохнуть в течение ночи.

Для большинства современных людей качественный ночной сон является заоблачной мечтой. Пандемия, которая столкнула многие пары „лбами“ во всех смыслах этого слова, только усугубила ситуацию. Как бы вы ни любили обниматься со своей второй половиной, последнее, что вам нужно во время сна, так это просыпаться от яркого света чужого телефона или случайного удара в бок.

Отдых в отдельных кроватях, или и вовсе — комнатах, все больше становится оправданной мерой, особенно, если вы работаете вместе

Венди Троксель, автор руководства по сну для пар, отмечает: „Учитывая ту небывалую близость, которая установилась в наших семьях в разгар пандемии, ''развод на время сна'' способен хотя бы временно принести облегчение тем парам, которые скучают по времени наедине с собой. Однако, главное — принять это решение совместно и проговорить друг с другом, что эти меры идут на пользу вам и вашим взаимоотношениям и не являются признаком скорого расставания“.

Действительно, ведь не нужно быть ученым и проводить тысячи испытаний, чтобы понять: сон полезен для здоровья как эмоционального, так и физического. А значит, можно смело утверждать, что качественный ночной отдых является важным фактором для развития и поддержания длительных отношений.

Особенно это важно в периоды, когда пара сталкивается с рождением ребенка. Предоставление своему партнеру время от времени права на раздельный сон — это отличный способ гарантировать, что оба родителя равноправно будут справляться со своей ролью и не столкнутся с хроническим недосыпом.