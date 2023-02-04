Врач-диетолог назвала главные причины ожирения у детей

„У нас выросло целое поколение, условно – „поколение 1990-х“, у которого сформировались нездоровые пищевые привычки, – подчеркнула специалист. – Поэтому ребёнок вряд ли будет есть цельнозерновую кашу, если родители кушают хлопья и фаст-фуд“.

Как отметила врач, дети „подсаживаются“ на ту же самую пищу. А ожирение – это не просто набор массы тела, часто рушится эндокринная система.

„Жировая ткань начинает работать как дублёр эндокринной системы и чем толще человек, тем быстрее меняется биохимия его организма. И физические упражнения для полного ребёнка становятся всё труднее, образуется своего рода замкнутый круг, когда полнота уменьшает подвижность, а малоподвижность увеличивает вес…“, – пояснила Соломатина

Кроме того, среди основных причин набора лишнего веса в раннем возрасте врач назвала гиподинамию, генетическую предрасположенность, нарушение метаболизма и работы эндокринной системы.

Решить проблему можно, если ограничить употребление в семье сладкого (в том числе напитков и сладких фруктов), начать питаться четыре раза в день. Также все члены семьи должны есть не торопясь, без телевизора или гаджетов, регулярно заниматься спортом и спать положенное время, для детей и подростков – это не менее 8-9 часов.