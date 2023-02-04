Такого доктора лучше не слушать: 10 признаков, что вы попали к плохому врачу

Специалист предлагает „проверить дефициты“, причем это не пара обоснованных анализов, без которых и правда не обойтись. Врач говорит: „Давайте посмотрим кальций, магний, цинк, селен, гормоны…“ Он лечит минимальные отклонения витаминов и минералов, даже без наличия жалоб.

Доктор использует в своей речи следующие фразы: „гормональный дисбаланс“, „гормональный фон“, „усталые надпочечники“, „дырявый кишечник“, „токсины и шлаки“, „чистка организма“.

Врач применяет „протоколы“ с недоказанной эффективностью: аутоиммунный, антикандидный и так далее.

Специалист назначает анализ на: дисбактериоз, пищевую непереносимость, инсулиновые индексы, лептин, грелин. А также он лечит повышенный кортизол (неинформативен без пробы и дальнейшей диагностики), вечно винит во всем каких-то паразитов.

Доктор исключает глютен, лактозу, сахар из рациона, если у вас нет подтвержденной непереносимости, категоричен в отношении определенных продуктов или групп продуктов. Запомните — еда не делится на „хорошую“ и „плохую“, все решает ее количество.

Врач выдает списки „разрешенных“ и „запрещенных“ продуктов для снижения веса. Исключение: заболевания, требующие специальной диеты, там список будет уместен.

Специалист использует генетические тесты, по которым вам нельзя есть определенные продукты. Это — антинаучно.

Врач обещает вам с помощью диеты или БАДов снизить антитела к ТПО или вылечить гипотиреоз.

Он назначает детокс-капельницы, предлагает сделать „чистку организма“, отправляет вас на детокс-программы.