Диетолог перечислила опасные при варикозе продукты

В беседе с журналистами медик отметила, что при варикозе необходимо отказаться от пищи, провоцирующей повышенное тромбообразование. В этот список врач внесла трансжиры, а также сладкие и соленые продукты.

– Трансжиры – это любые жареные блюда. Жарка на масле достаточно быстро образует трансжиры и сгущает кровь. Это всякие булочки, печенье, чипсы, пирожки, сухарики и прочее, где есть маргарин, где есть какой-то кулинарный жир, – рассказала Соломатина.

Она обратила внимание на то, что избыточное количество сахара и соли задерживает в организме жидкость и препятствует нормальному кровотоку. Следует помнить, что скрытые сахар и соль содержатся в полуфабрикатах, поэтому от соусов, блинов, фастфуда и колбасы лучше отказаться.