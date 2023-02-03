„Час долголетия“: в какое время нужно завтракать, чтобы продлить жизнь на 20 лет

Специалисты считают, что ограничение приема пищи восьмичасовым окном может помочь увеличить продолжительность человеческой жизни. „Легкие“ изменения в образе жизни могут иметь большое значение не только для внешнего вида, но и для состояния здоровья и качества жизни. С какого же времени лучше начать принимать пищу, чтобы жить дольше? Некоторые эксперты полагают, что на этот вопрос есть более или менее однозначный ответ, пишет marieclaire.

Начав свой день с завтрака в 11 утра, вы наверняка продлите свою жизнь. Фактически, подобный протокол питания может помочь снизить риск серьезных проблем со здоровьем, таких как диабет 2 типа и болезни сердца. А при желании и добиться желаемой физической формы.

Выступая на передаче ITV This Morning, доктор Джулия Джонс, нейробиолог и автор книги F-Bomb Longevity Made Easy, заявила, что отказ от завтрака до 11 утра — это легко воплотимая в жизнь хитрость, которая может увеличить продолжительности жизни на два десятка лет. „Чтобы просто дать нашей системе отдохнуть, попробуйте оставить 16 часов голода на ночь, а затем есть в течение восьмичасового периода, — советует Джулия. — Многие исследования сейчас показывают, что мы попросту едим слишком часто, и, конечно, мы едим не то, что надо, но мы все равно едим слишком часто. Если вы дадите своей пищеварительной системе отдохнуть и запустите другие клеточные пути и важные внутренние процессы, это может помочь перезагрузить эти клетки. Так легко“.

Режим питания, описанный диетологом, также известен как интервальное голодание. Хотя существует множество различных подходов к этой популярной диете, прием пищи в течение восьми часов описывает „ежедневное голодание с ограничением по времени“. Специалисты клиники Майо объясняют, что в выбранное время каждый день вы можете питаться нормально. При этом решите ли вы позавтракать в 11 утра или перейти сразу к обеду, решать вам. Все зависит от ежедневного расписания и индивидуальных особенностей.