Красота и здоровье
02.02.2023, 18:00

Это опасно для здоровья: на каких продуктах ни в коем случае нельзя экономить

 
2105787530
2105787530
ФОТО: Andriiii | Shutterstock

В магазине мы ловим акции, высматриваем товары подешевле, чтобы уложиться в бюджет. Но есть продукты, на которых нельзя экономить. О них рассказали врачи — эндокринолог и токсиколог, пишет doctorpiter.ru

Мечта хозяйки, чтобы продукты из списка, составленного перед походом в магазин, продавались с хорошими скидками — и желательно в одном супермаркете, и еще лучше, если где-то рядом с домом. Желание вполне понятное! Но не стоит увлекаться акциями и тем более постоянно покупать продукты только самой низкой ценовой категории.

На каких товарах нельзя экономить ни в коем случае, а какие вполне возможно купить и подешевле и есть ли лайфхаки, которые позволят купить полезное и не навредить здоровью? Объясняют медики.

Мы — это то, что мы едим

„Нельзя экономить на белковосодержащих продуктах, таких, как рыба, белое мясо и бобовые, — благодаря им организм получает положенную норму аминокислот, — говорит врач-эндокринолог Олег Ирышкин. — Необходимы и качественные ненасыщенные жиры — жирная рыба, льняное, оливковое масла. Высокое содержание омега-3 и омега-9 укрепляют ногти и волосы, делают кожу более упругой. Жирная рыба должна появляться в рационе минимум 2 раза в неделю.

Сыр и сладости

По мнению эксперта, нельзя экономить на фруктах и овощах, а также на молочных продуктах, в частности сырах.

„Дело в том, что в дешевых аналогах используются заменители молочного жира, так называемые трансжиры, — рассказывает врач. — По этой причине стоит выбирать и качественные кондитерские изделия, с натуральным составом. Маргарин в дешевых сладостях также преобразовывается в трансжиры. Лайфхак: если в составе сталкиваетесь с незнакомыми элементами — оставьте товар на полке“.

Можно сэкономить на сложных углеводах, а именно — крупах, считает эндокринолог

„Следовать моде и покупать дорогие киноа и булгур необязательно, — говорит Олег Ирышкин. — К примеру, гречка и перловая крупа содержат в себе большое количество полезных микроэлементов и продаются по демократичной цене“.

Алкоголь и мясо

„Однозначно нельзя экономить на алкоголе, — говорит профессор, токсиколог Михаил Кутушов. — Всем понятно, чем заканчиваются мероприятия, на которые закупается алкоголь низкого качества. Отравление алкоголем может привести к потере зрения, острому панкреатиту, печеночной или почечной недостаточностях, инфарктам, инсультам, отеку легких и даже летальному исходу“.

Не стоит экономить на мясе

„Качественное мясо за копейки вы не купите. Если у вас нет возможности ежедневно его есть — покупайте реже, но хорошее. Дешевое мясо может содержать личинки, бактерии, червей и быть просто несвежим“, — обращает внимание Михаил Кутушов.

Молочная продукция — еще одна большая группа продуктов, на которых не стоит экономить.

„Покупайте цельное молоко, сметану, творог только проверенных производителей, — рекомендует токсиколог. — Делайте дома йогурты самостоятельно на закваске из натуральных продуктов и не покупайте магазинные сладкие йогурты — пользы в них мало. Лучше добавьте ягод“.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии