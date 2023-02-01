Нутрициолог рассказала, какие каши защищают от онкологии

Наибольшую пользу для здоровья могут принести чечевичная каша и каша из зеленой гречки. Их важно есть женщинам старшего возраста. В чечевице содержатся фитоэстрогены, которые улучшают состояние сердечно-сосудистой системы, помогают усваиваться коллагену. Это способствует укреплению костей, улучшению состояния волос и ногтей, передает rambler.

Также чечевица содержит кальций и магний. В состав красной чечевицы входят антоцианы и биофлавоноиды, которые отвечают за предупреждение онкологии.

Зеленая гречка полезна за счет большого количества антиоксидантов и омега-3, железа и калия.

До этого диетолог Лиза Афинская рассказала о пользе овсяной каши. В овсянке присутствуют витамин В1, магний, цинк, а также много клетчатки. Клетчатка способствует снижению уровня плохого холестерина, а также препятствует значительному повышению уровня сахара в крови.

Зеленая гречка полезнее привычной темной из-за того, что она не подвергается термической обработке и сохраняет в себе большее количество питательных веществ.