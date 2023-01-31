Врач рассказал о пользе горького шоколада

Эксперт пояснил, что это отличный продукт для эффективного расширения сосудов и снижения артериального давления.

Кроме того, горький шоколад оказывает антиоксидантное действие. Также известно, что продукт участвует в процессе снижения уровня холестерина и других атерогенных липопротеинов, помогает снизить риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта.

Врач добавил, что горький шоколад можно включать в рацион даже худеющим. Но не стоит увлекаться достаточно съесть несколько маленьких кусочков в день, передает rambler.