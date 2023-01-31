Взвешенные и счастливые
31.01.2023, 14:41

Врач рассказал о пользе горького шоколада

 
230301934
230301934
ФОТО: Fortyforks | Shutterstock

Врач общей практики Сергей Алендеев рассказал о пользе горького шоколада.

Эксперт пояснил, что это отличный продукт для эффективного расширения сосудов и снижения артериального давления.

Кроме того, горький шоколад оказывает антиоксидантное действие. Также известно, что продукт участвует в процессе снижения уровня холестерина и других атерогенных липопротеинов, помогает снизить риски развития инфаркта, стенокардии и инсульта.

Врач добавил, что горький шоколад можно включать в рацион даже худеющим. Но не стоит увлекаться достаточно съесть несколько маленьких кусочков в день, передает rambler.

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Закладка
Поделиться
Комментарии