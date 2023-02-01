Все уходит в прошлое: прогноз на февраль для всех знаков зодиака от Тамары Глобы

Февраль формирует новые события, но в первой декаде месяца часть из них может не состояться. Необходимо позаботиться о родственниках, тех, кто вокруг вас. Берегите близких. Дороги могут быть не очень удачными в первую неделю месяца. Вторая декада февраля у близнецов — период, когда открываются возможности вдали от дома. Речь идет о заработке, путешествиях, интересных встречах, обучении, а также продвижении интеллектуальных идей. Это время поддержки друзей, неожиданные планы, которые реализуются с успехом в первой половине года.

Период февраля — время, когда вокруг вас будет много людей, возникнут связи с дальними партнерами, появится интерес к языкам, путешествиям, которые в первой половине месяца будут интересны в интеллектуальном и познавательном плане. Также это хорошее время для заработков. Практически весь месяц будут поддерживать подруги, вышестоящие женщины. Возникнут новые возможности для личной жизни, идей, планов, а также обстоятельства для зачатия, беременности. Завести любимцев в доме тоже неплохо. Во второй половине месяца не забывайте контролировать происходящие вокруг события, особенно то, что касается детей и работы, так как руководство будет присматривать за вами и дел будет немало.

Февраль в жизни Овна формирует события, которые связаны с постановкой целей и важных задач. Их нужно разработать в первой декаде и впоследствии действовать. Параллельно будут помогать люди, которые вас любят — за спиной мощная поддержка. За вами наблюдают, вас контролируют, но этот добрый контроль готовит новые возможности. Параллельно это период большой суеты в плане бытовых вопросов, родственных дел, занятий. Во второй половине февраля наступит период претворения в жизнь интересных проектов. Вместе с друзьями начнете новые дела, появятся перспективы будущего заработка, переездов.

„Формируются новые возможности, связанные с электроникой, техникой и структуры, которые дают способствуют сделать шаг в будущее. Также образуется новая свободная экономическая зона. Дни повышенной аварийности, когда нужно проявлять особое внимание ко всему, что происходит вокруг вас, — это 4, 6, 11, 16, 18, 20 и 24 февраля“, — сказала Тамара Глоба на своем YouTube-канале.

По данным Глобы, сейчас мы находимся в переходном периоде: от эпохи Рыбы к эпохе Водолея. Все, что связано с прежними законами и цивилизациями, уходит в прошлое. И то, что принесет нам новый мир, формируется именно в этот период. Символ Водолея — это две параллельные волны: прошлого и будущего, передает starhit .

Рак

Это время, когда вам необходимо заниматься семейными планами и проектами, работать в коллективе. Обязательно поддерживайте своих детей. Если дети взрослые, то поговорите о том, что их волнует, а если маленькие — занимайтесь их воспитанием, чтобы ни в коем случае не упустить их проблемы. Возникнут материальные трудности, может беспокоить здоровье. Покупки неудачны в первую неделю. Но практически весь месяц вдали от дома вы будете чувствовать поддержку, опору внимание. Откроются новые горизонты и перспективы, которые реализуются довольно близко. В поездках ждет любовь и личный успех.

Лев

Для Льва в феврале наступит период переоценки ценностей. В личных делах вы перестроите многие вопросы, которые будут волновать в отношениях с вашими благоверными. Вполне возможно, что отношения могут измениться. Но именно третья декада принесет личный успех, любовь и внимание, а также поддержку тех, кто вам дорог. А учителя, покровители или начальники станут опорой. Однако в первой декаде месяца очень внимательно выполняйте работу, чтобы не было промахов, потому что вокруг них — или большой скандал, или большой успех. Вторая половина февраля требует внимания к семье.

Дева

Всю первую половину месяца вы занимаетесь детьми, также помогаете любимым. Обратите внимание на то, как складываются отношения с семьей — сейчас они на первом месте. Ваши партнеры поднимаются, их жизнь меняется, и нужно в ней обязательно участвовать, так как это место может занять кто-то другой. Будьте очень внимательны к делам, которые касаются интеллектуальной деятельности, творчества, работы. В этом вы преуспеете. Успех ждет в середине месяца. Также в феврале работа откроет новые перспективы. Женщины, любящие вас люди, старики или те, кто был вашей опорой, станут защитниками, протянут вам руку помощи, укажут путь в будущее.

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