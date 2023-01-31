Определено максимально полезное время для интимной близости

„Мои пациенты рассказывают о такой тенденции: если интимная близость откладывается на позднее время (нужно ждать, пока заснут дети и будут переделаны все домашние дела), люди могут начать хронически не высыпаться. Приступая к интиму в изможденном состоянии, каждый будет думать, как завтра рано вставать, их сексуальные реакции будут притупляться“, — рассказал эксперт.

Восторга от таких отношений будет все меньше, со временем станет меньше прелюдий и меньше предвкушений, начнет хуже работать дофаминовая система, и, как следствие, весьма трудный и скучный секс пропадает из жизни, добавил он.

Выбирать для занятий любовью раннее утро — далеко не для всех лучшая идея, так как некоторые люди в это время попросту не могут настроиться на интим, продолжил Кульгавчук. По словам сексолога, хорошей привычкой может стать секс после завтрака по выходным дням, передает rambler.

„У многих людей неплохо проходят интимные радости в выходные дни, когда они выспались, позавтракали, провели все гигиенические процедуры и после этого решили „просто полежать“. Это полезная привычка, при ее формировании и на неделе бывают спонтанные варианты. Незатухающие рефлексы помогают быть более легкими на подъем“, — отметил специалист.