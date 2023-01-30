Кардиолог назвала полезные для сосудов и доступные продукты(1)
Некоторые продукты, которые можно найти на полках магазинов и супермаркетов, несут организму пользы больше, чем вы могли ожидать.
Вещества биофлавоноиды и антиоксиданты полезны для здоровья сердечно-сосудистой системы, отметила эксперт Мария Королева, передает rambler.
„Биофлавоноиды — это фитонутриенты, которые придают фруктам и овощам их яркий цвет. Разновидность биофлавоноида рутин уже давно используется для улучшения кровообращения. Его много в яблоках и цитрусовых“, — объяснила кардиолог.
Также во фруктах и овощах содержится клетчатка, нормализующая уровень холестерина. Для лучшей циркуляции кислорода в организме Мария Королева рекомендовала есть листовую зелень, шпинат, цветную и брюссельскую капусту.
Для сердца и сосудов полезны некоторые специи – куркума, обладающая противовоспалительными свойствами, кайенский перец, стимулирующий кровообращение.
Также врач призвала соблюдать питьевой режим: каждый день выпивать не менее 30 миллилитров воды в расчете на один килограмм массы тела.