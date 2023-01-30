Рыбам следует инвестировать в себя, Козероги будут разочарованы: гороскоп с 30 января по 5 февраля
Наступает самый короткий месяц году, и его нужно провести с пользой. Рассказываем, что готовит нам Вселенная в первые несколько дней последнего месяца зимы, пишет woman.ru
2023 год начался бодро, однако астрологи в один голос твердят, что знакам зодиака стоит быть осмотрительнее. В феврале 2023 года представителям зодиакальных созвездий необходимо постараться решать свои проблемы в ускоренном варианте, чтобы закончить зиму на положительной ноте. О том, чего опасаться и чего ожидать от судьбы, расскажет таролог и астролог Галина Янко.
Овен (21 марта — 20 апреля)
Овны, не позволяйте недостатку мотивации помешать вам взяться за дело, которое, как вы знаете, принесет вам пользу и приблизит вас к осуществлению мечты. Пока Луна находится в соединении с мечтательным Нептуном и мощным Плутоном, вы можете испытывать сомнения. Но как только Луна перейдет в ваш знак в середине недели, вы поймете, что это призрачные миражи, которые лишат вас мотивации, если вы им позволите.
Телец (21 апреля — 20 мая)
Не верьте всему, что слышите. На этой неделе имеет смысл проверять любую информацию, так как при таком аспекте, как соединение Луны и Нептуна, даже близкие люди могут ошибаться. Это также относится к тому, что вы читаете в Интернете и особенно к любым схемам, которые предполагают мгновенный успех. С другой стороны, ваши социальные и романтические возможности расширяются, так что из этого может выйти что-то хорошее, если вы будете готовы.
Близнецы (22 мая — 21 июня)
Сейчас не лучшее время для обсуждения чужих дел, так как вы можете выдать что-то, о чем этот человек предпочел бы умолчать. Угол Луны к Нептуну говорит о том, что секреты могут выскользнуть и это может плохо отразиться на вас, даже если это произойдет случайно. Если вы хотите остаться в хороших отношениях с этим человеком, то было бы неразумно ставить под угрозу вашу дружбу.
Рак (22 июня — 22 июля)
Позитивный аспект побуждает вас приложить максимум усилий для осуществления задуманного. Не ждите слишком долго, так как вы можете потерять мотивацию. Поскольку Луна и Нептун навевают туман смятения, вы можете решить, что дело не стоит затраченных усилий, в то время как на самом деле оно того стоит. Если у вас есть опыт и вы знаете, что делаете, вам понравится ваше путешествие к воплощению задуманного в жизнь. Не упустите шанс, просто сделайте это!
Лев (23 июля — 21 августа)
Будьте осторожны с финансами, так как вас могут втянуть в какую-то сомнительную схему или вы можете купить что-то, о чем вы потом пожалеете. Обычно вы очень проницательны, но вы можете оступиться, если кто-то пообещает вам чудесный товар или схему обогащения. Что касается авантюрных событий, то вы получите пользу, если примете предложение о поездке или увлекательном времяпровождении. Вы можете открыть для себя совершенно новый интерес.
Дева (22 августа — 23 сентября)
Думали, что решили проблему? Подумайте еще раз, так как текущая звездная карта говорит о том, что вам стоит взглянуть на ситуацию с другой стороны. Возможно, есть причина, по которой дела все еще не ладятся и вам необходимо все еще раз взвесить. Поскольку Луна находится под углом к Нептуну, все может быть более тонко, чем вы думаете, поэтому не стоит ничего предполагать или принимать некоторые факты как должное.
Весы (24 сентября — 23 октября)
Может показаться, что романтические отношения окрыляют и наполняют вас, но если вы чувствуете некие подводные течения, доверьтесь своим инстинктам. На этой неделе сочетание энергий может завораживать и вы можете не заметить некоторых очевидных недостатков. Немного отстраненности поможет вам увидеть реальность этой потенциальной связи и на основе этого принять мудрое решение. Сделайте шаг за шагом и посмотрите, как все пойдет.
Скорпион (24 октября — 22 ноября)
Книга или статья может стать тем вдохновением, которое вам необходимо, чтобы внести изменения в свой образ жизни или привычки, связанные со здоровьем. На данном этапе это могут быть не очень серьезные изменения, поскольку вы можете захотеть поэкспериментировать с этой идеей или подходом и посмотреть, как это сработает для вас. Принятие твердого решения может привести к постепенному улучшению и
Стрелец (23 ноября — 22 декабря)
Солнце в Водолее побуждает вас к контактам и общению, в то время как напряженный аспект может склонить вас к молчанию о том, о чем действительно нужно поговорить. Если какой-то вопрос не дает покоя, подумайте о том, чтобы обсудить его с кем-то, кто может помочь. Возможно, близкие поделятся стратегиями и точками зрения, которые помогут решить сложную проблему. Это лучше, чем пытаться сделать все самому.
Козерог (23 декабря — 20 января)
Кто-то из близких противоречит сам себе? Соединение Луны и Нептуна говорит о том, что вы можете быть немного разочарованы, если будете слишком торопиться и торопить других. Возможно, кому-то нужно время, чтобы все обдумать и принять решение. Лучше подождите до следующей недели, когда у вас будет больше ясности в этом вопросе и когда вы получите более однозначный ответ от этого человека.
Водолей (21 января — 19 февраля)
Стоит ли вам заботиться о других в ущерб собственным интересам? Вы можете чувствовать себя немного виноватыми за то, что ставите себя на первое место, и, по правде говоря, это может быть не совсем очевидным выбором, поскольку есть часть вас, которая предпочитает, чтобы другие люди были счастливы. Но сейчас действительно буде очень полезно побаловать себя хобби или уделить время чистому удовольствию.
Рыбы (20 февраля — 20 марта)
Присутствие Юпитера в Овне означает, что вы можете стремиться заработать дополнительные деньги на хобби и занятиях, которые вам действительно нравятся. Похоже, что вы востребованы и, возможно, у вас уже есть обязательства перед различными коллективами или проектами, в которых вы участвуете. Из-за этого вы можете почувствовать, что иногда вас тянет в разных направлениях. Тем не менее, это хорошая идея — инвестировать в себя и свои навыки.