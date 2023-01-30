Рыбам следует инвестировать в себя, Козероги будут разочарованы: гороскоп с 30 января по 5 февраля

2023 год начался бодро, однако астрологи в один голос твердят, что знакам зодиака стоит быть осмотрительнее. В феврале 2023 года представителям зодиакальных созвездий необходимо постараться решать свои проблемы в ускоренном варианте, чтобы закончить зиму на положительной ноте. О том, чего опасаться и чего ожидать от судьбы, расскажет таролог и астролог Галина Янко.

Овен (21 марта — 20 апреля)

Овны, не позволяйте недостатку мотивации помешать вам взяться за дело, которое, как вы знаете, принесет вам пользу и приблизит вас к осуществлению мечты. Пока Луна находится в соединении с мечтательным Нептуном и мощным Плутоном, вы можете испытывать сомнения. Но как только Луна перейдет в ваш знак в середине недели, вы поймете, что это призрачные миражи, которые лишат вас мотивации, если вы им позволите.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Не верьте всему, что слышите. На этой неделе имеет смысл проверять любую информацию, так как при таком аспекте, как соединение Луны и Нептуна, даже близкие люди могут ошибаться. Это также относится к тому, что вы читаете в Интернете и особенно к любым схемам, которые предполагают мгновенный успех. С другой стороны, ваши социальные и романтические возможности расширяются, так что из этого может выйти что-то хорошее, если вы будете готовы.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Сейчас не лучшее время для обсуждения чужих дел, так как вы можете выдать что-то, о чем этот человек предпочел бы умолчать. Угол Луны к Нептуну говорит о том, что секреты могут выскользнуть и это может плохо отразиться на вас, даже если это произойдет случайно. Если вы хотите остаться в хороших отношениях с этим человеком, то было бы неразумно ставить под угрозу вашу дружбу.

Рак (22 июня — 22 июля)