Будьте хитрым родителем! Как отвлечь детей от мира смарт-устройств?

Если раньше мамам приходилось несколько раз звать ребенка со двора домой на ужин, то теперь родители беспокоятся о том, как сделать так, чтобы дети выходили играть на улицу.

Maxima предлагает вам хитрый способ, который поможет выманить маленьких проказников из комнаты без лишнего шума – уже шестой год подряд Maxima является единственной торговой сетью в Эстонии, издающей развивающую книгу для детей.



Первая книга была издана в 2018 году по случаю 100-летия Эстонской Республики. Поскольку книга оказалась невероятно популярной, Maxima решила продолжить ее издание. Три года подряд выпускаемая по заказу Maxima детская книга становится самой продаваемой книгой членов Союза издательств Эстонии, которая издается и на эстонском, и на русском языках.

Автор книги – известная и всеми любимая Эпп Петроне, а фотографии чарующей красоты нашей родины сделал фотограф-натуралист Ремо Сависаар. В книге красочно представлены походные тропы, леса, реки и горы Эстонии, куда можно отправиться с семьей за приключениями в разное время года. Теперь вы можете сделать школьные каникулы и выходные дни ваших детей еще более увлекательными. Ведь что может больше порадовать детей, чем качественное времяпрепровождение с семьей на природе?



К веселой и познавательной книге прилагаются наклейки, коллекционирование которых всегда очень популярно у детей. Таким образом, у них будет еще больше радости от открытий, и маленькие любители природы смогут обмениваться друг с другом наклейками.

Стоит отметить, что эта книга не только для детей, юмористические вопросы и ответы увлекают и взрослых. Так что теперь самое время немного отдохнуть и полюбоваться природой Эстонии.



Наша родная страна прекрасна и предлагает много интересного в любое время года, и мы с большим уважением относимся к нашей природе за то, что она продолжает радовать нас.