Идеальный жареный картофель: секретный рецепт, который покорит всю вашу семью
Джейми Оливер поделился пошаговым рецептом приготовления идеального картофеля и оценил его как „суперлегкий“. Попробуйте сделать аппетитную картошку дома, пользуясь советами прославленного британского шеф-повара, пишет marieclaire.
Вы наверняка любите жареную картошку. Это идеальный гарнир для особого случая, а в некоторых случаях она может выступить и как закуска. За идеальным рецептом лучше всего обратиться, конечно же, к Джейми Оливеру. „Как бы ни был прост жареный картофель, есть несколько крошечных, но важных деталей, которые я собирал на протяжении всей моей кулинарной карьеры и которые в сочетании составляют этот финальный рецепт, который, я считаю, создаст идеальный жареный картофель. Какая роскошь“, — сообщил прославленный британский шеф-повар.
Готовка рассчитана примерно на два часа, и в конечном итоге получится не более десятка порций. Вы можете попробовать приготовить картошку по рецепту Оливера в комбинации с его фирменной бараниной, либо выбрать свое собственное коронное блюдо.
Джейми дал этому рецепту картошки „суперлегкий“ рейтинг по шкале сложности, так что никаких особенных навыков не потребуется. Впрочем, чтобы облегчить процесс, вы можете воспользоваться лайфхаками для чистки картофеля. Оливер рекомендует начать готовку за день до того, как вы хотите подать блюдо к столу, чтобы дать картошке пропитаться маслом и специями за ночь. Учитывайте этот нюанс при планировании времени.
Ингредиенты:
2,5 кг среднего картофеля (выбирайте оптимальный сорт для жарки)
4 столовые ложки гусиного жира или несоленого сливочного масла
оливковое масло
одна луковица чеснока
полпучка свежего шалфея (около 15 г.)
Помойте и почистите картофель, не разрезая его. Отварите очищенные клубни в кастрюле с кипящей подсоленной водой в течение 15 минут — это гарантирует, что внутренняя структура стане нежной и „пушистой“, как говорит Оливер. Откиньте картошку на дуршлаг и дайте ей обсохнуть пару минут — это поможет маслу или жиру (в зависимости от вашего выбора) „прилипнуть“ к картофелю. Слегка встряхните дуршлаг, чтобы края картофеля стали шероховатыми.
Поместите гусиный жир или сливочное масло и 1 столовую ложку оливкового масла в самый большой противень для запекания. Выложите картофель, добавьте хорошую щепотку морской соли и черного перца, затем перемешайте все, чтобы равномерно покрыть картофель маслом и специями, и разложите его одним довольно плотным ровным слоем, но с небольшими промежутками между клубнями, чтобы дать им пропитаться сторон.
Теперь накройте блюдо для запекания и поставьте его в холодильник на ночь.
Незадолго до запланированного обеда или ужина разогрейте духовку до 180°C. Вынимайте блюдо с картофелем из холодильника. Возьмите луковицы чеснока, слегка раздавите каждый зубчик и положите на противень — это придаст нежный аромат картофелю и даст сладкий карамелизированный чеснок в качестве дополнения к гарниру.
Запекайте блюдо в течение часа или пока картофель не станет хрустящим и золотистым со всех сторон. По истечение этого времени выньте противень из духовки. Джейми заметил: „Мы почти закончили, но у нас есть последнее применение любви и заботы, которое меняет правила игры“. Шеф-повар советует аккуратно раздавить каждую картофелину наполовину толкушкой, чтобы примять клубни друг к другу и заполнить лоток плотнее.
Теперь возьмите листья шалфея и, что очень важно, смешайте их с небольшим количеством масла, затем посыпьте шалфеем картофель и запекайте еще 20–25 минут или до золотистого цвета.
„Боже, вы даже можете подать их отдельно в ресторане, так они хороши“, — говорит Джейми об этом блюде. В другой раз попробуйте приготовить картофель по-деревенски с секретным ингредиентом по рецепту, который стал очень популярен в Сети.