Идеальный жареный картофель: секретный рецепт, который покорит всю вашу семью

Вы наверняка любите жареную картошку. Это идеальный гарнир для особого случая, а в некоторых случаях она может выступить и как закуска. За идеальным рецептом лучше всего обратиться, конечно же, к Джейми Оливеру. „Как бы ни был прост жареный картофель, есть несколько крошечных, но важных деталей, которые я собирал на протяжении всей моей кулинарной карьеры и которые в сочетании составляют этот финальный рецепт, который, я считаю, создаст идеальный жареный картофель. Какая роскошь“, — сообщил прославленный британский шеф-повар.

Готовка рассчитана примерно на два часа, и в конечном итоге получится не более десятка порций. Вы можете попробовать приготовить картошку по рецепту Оливера в комбинации с его фирменной бараниной, либо выбрать свое собственное коронное блюдо.

Джейми дал этому рецепту картошки „суперлегкий“ рейтинг по шкале сложности, так что никаких особенных навыков не потребуется. Впрочем, чтобы облегчить процесс, вы можете воспользоваться лайфхаками для чистки картофеля. Оливер рекомендует начать готовку за день до того, как вы хотите подать блюдо к столу, чтобы дать картошке пропитаться маслом и специями за ночь. Учитывайте этот нюанс при планировании времени.

Ингредиенты:

2,5 кг среднего картофеля (выбирайте оптимальный сорт для жарки)

4 столовые ложки гусиного жира или несоленого сливочного масла

оливковое масло

одна луковица чеснока

полпучка свежего шалфея (около 15 г.)

Помойте и почистите картофель, не разрезая его. Отварите очищенные клубни в кастрюле с кипящей подсоленной водой в течение 15 минут — это гарантирует, что внутренняя структура стане нежной и „пушистой“, как говорит Оливер. Откиньте картошку на дуршлаг и дайте ей обсохнуть пару минут — это поможет маслу или жиру (в зависимости от вашего выбора) „прилипнуть“ к картофелю. Слегка встряхните дуршлаг, чтобы края картофеля стали шероховатыми.