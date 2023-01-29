Психолог объяснила, что мешает крепким и долгосрочным отношениям

По словам психолога Аси Кочергиной, одной из проблем является ориентирование на идеал, который одобряется обществом и транслируется через социальные сети. Рекомендации публичных личностей, сформированные ими представления нередко приводят к тому, что человек перестает различать, что важно ему, каких людей и какие отношения он ищет.

„Главное заблуждение — это ориентироваться на внешность и внешнюю атрибутику людей. Мужчина может быть щедрым и обеспеченным, но не ездить на дорогой машине и не одеваться в бренды. Женщина может быть сексуальной в постели, но при этом не носить платья с декольте. Партнёра нужно узнавать, слушать свое сердце, смотреть на поступки и действия“, — уверена Кругликова.

В свою очередь, Кочергина перечислила основных „врагов“ крепких и долгосрочных отношений. Прежде всего, это отсутствие качественной эмоциональной связи, связанное зачастую с привычкой часто менять партнёров, дающей возможность просто выходить из неподходящих отношений. С одной стороны, это и неплохо: можно избегать межличностного негатива и травм, с другой — всё же несёт в себе налёт потребительства. А человек, с которым вы намерены строить продолжительные отношения, всё-таки заслуживает большего.

Ещё одной причиной того, что отношения не складываются, бывает привычка винить себя и партнёра в возникающих проблемах. Специалист советует вместо этого определиться с образом того, что хотелось бы построить, и в дальнейшем оговаривать вклад каждого на конструктивной основе.

Ну и, наконец, отношения состоят из разных стадий, включающих в том числе и возникновение неизбежных трудностей. Поэтому неумение договариваться и распределять роли может похоронить любую любовь, которая кажется безоблачной. А чтобы решать проблемы, нужно создавать соответствующие условия, при которых можно не только всё обсудить, но и в дальнейшем следовать достигнутым договорённостям.