Астрологический прогноз на февраль 2023

Ингрессия Солнца в знак Рыб 18 февраля несколько улучшит эмоциональное состояние огненных знаков (Львов, Овнов и Стрельцов), так как в Рыбах нашему светилу комфортнее, чем в Водолее. Но все-таки не настолько, чтобы четко отличать наши мечты от реальности. В этот период большинство из нас будут склонны погружаться в себя, искать глубинные мотивы своих эмоций и поступков. Но в то же время у многих из нас появится склонность наделять людей такими качествами, которые у них отсутствуют, или приписывать мысли и эмоции, которые они не испытывают.

Полнолуние в знаке Льва 5 февраля — это прекрасное время для поиска любви, спутника жизни, для флирта и оптимизма. Мрачные мысли отступают на задний план, а будущее представляется ярким, позитивным и перспективным. Стихия огня будет особенно заметной практически во всех сферах жизни — яркие чувства в любви, активность в работе и профессии, достижения в спорте, творчестве, искусстве.

Ингрессия Меркурия в Водолей 11 февраля предоставит нам возможность найти компаньонов, единомышленников для будущих дел. Это период свежих идей, свободного общения и взаимодействия, открытий в науке и технике. Это благоприятное время для смены работы или сферы приложения своих усилий. Возможность найти друзей на основе общих интересов, интеллектуального развития тоже не исключается. Многим этот транзит позволит начать реализовывать свои давние планы или идеи.

Секстиль Марса и Хирона 11 февраля благоприятен для тех, кто выбрал для себя военную или спортивную карьеру. Появится возможность проявить себя как сильного, активного и надежного лидера. Особенно эта тенденция будет у тех, кто имеет сильное положение Марса в личном гороскопе. Попадая в сложные ситуации, такие люди будут вести себя как герои из фильмов-боевиков, быстро оценивая позиции и принимая верные решения.