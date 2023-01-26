Почему француженки стареют медленнее других женщин: секреты красоты, которые они не торопятся раскрывать

Оправа. В идеале она должна доходить до бровей, чтобы закрывать как можно больший участок кожи и обеспечивать хорошую защиту. Чем шире оправа, тем меньше света попадает на глаза сбоку.

Материал линз. Самая эффективная защита от ультрафиолета — линзы из поликарбоната, пластика CR-39 или минеральные линзы. Главное, чтобы они соответствовали европейским стандартам, поэтому ищите маркировку „СЕ“. Чем светлее стекла, тем меньшую защиту они могут вам дать.

Уровень защиты. Специальная маркировка, которую указывают на вкладыше к очкам, показывает процент светопропускания. Оптимальные уровни — 2-3. Что это значит? Уровень 2 пропускает 18-43% ультрафиолета и хорош для городских условий. Если вы едете на пляжный отдых, то присмотритесь к очкам с пометкой 3: у этих линз светопропускание 8-18%. Но не думайте, что чем темнее очки, тем они безопаснее: линзы могут быть просто окрашены, и доза излучения окажется даже больше, чем через прозрачные линзы. Ведь зрачки за темными линзами расширяются и получают еще большую дозу ультрафиолета. Пейте как сомелье Очень многие люди, не считающие себя алкоголиками в привычном понимании этого слова, как только оказываются в компании, тут же начинают жадно тянуть руки к горячительным напиткам. Если веселиться так регулярно, то в итоге алкоголь имеет все шансы сократить продолжительность жизни, предварительно создав немало проблем со здоровьем. Француженки ценят алкоголь, не становясь его рабынями. Будьте словно сомелье — любите вино и умейте его пить. Не спеша наслаждайтесь бокалом, растяните удовольствие: сделайте глоток и задержите его во рту, чтобы прочувствовать вкус. Если ваш бокал пустеет медленно, уровень алкоголя в крови повышается плавно, и вы долго не пьянеете. Плюс, если вам предложат „добавки“, легче отказаться, если стакан еще полон. Ешьте чеснок Самый известный и пикантный ингредиент французской кухни —чеснок, который является прекрасным дополнением к мясу, салатам, супам. Богатое антиоксидантами растение отлично борется с процессом старения и служит щитом от свободных радикалов. Мишень этих активных молекул — клетки человеческого тела: они окисляют их, ускоряя увядание кожи. В сыром или вареном виде чеснок помогает сражаться с сердечно-сосудистыми заболеваниями и обеспечивает защиту от возникновения рака желудка и кишечника. По данным Шанхайского онкологического центра чеснок также полезен для профилактики рака молочной и предстательной желез.