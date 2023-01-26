6 полезных продуктов, которые вредят организму сильнее пирожных и конфет

Большинство людей делят еду на „полезную“ и „вредную“, стараясь концентрироваться только на первом варианте. Хотя такой подход и считается неправильным, говорят диетологи: демонизировать продукты нельзя. Есть можно все, даже если вы задались целью похудеть. Главное — контролировать порции и не забывать про физические нагрузки.

„Конфеты, торты, пирожные — это еда с „пустыми“ калориями. Особой ценности для организма они не представляют, но зато прекрасно прилипают к бокам и животу. Но не стоит считать, что сладости — это абсолютное зло. Существуют продукты, которые могут нанести организму еще больше вреда“, — говорит диетолог Триста Бест.

Эксперты рассказали, какие „полезные“ продукты точно не стоит включать в свой ежедневный рацион, несмотря на все уловки маркетологов.

Сухофрукты

Давайте оговоримся сразу: это полезно только в умеренных количествах. Дело в том, что курага и чернослив могут содержать гораздо больше сахара, чем ваши любимые шоколадные конфеты.

„Хотя фрукты обычно считаются здоровой пищей, сухофрукты часто содержат много сахара и калорий. Кроме того, они обычно меньше по размеру, поэтому их легче съесть больше, чем свежих фруктов и даже сладостей. Поэтому ешьте их, но по чуть-чуть“, — пояснила Бест.

Гранола (мюсли)



Когда мы думаем о полезном завтраке, то рука может сама потянуться за мюсли. Однако любые сладкие хлопья, в том числе и гранола, — это всего лишь углеводная бомба. Вы быстро захотите есть, к тому же в крови резко поднимется сахар.

Хотите полезный завтрак, который не навредит фигуре? Тогда выбирайте овсянку, куриные яйца, зелень, авокадо и цельнозерновой хлеб.

Батончики



В магазинах можно найти батончики для быстрого перекуса: их делают из мюсли, шоколада, печенья. На пачке нередко красуется надпись „энергетические“, „меньше сахара“, „полезно для здоровья“.