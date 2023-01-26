6 полезных продуктов, которые вредят организму сильнее пирожных и конфет
Порой этикетка „полезно для здоровья и фигуры“ — не больше чем маркетинговый ход, пишет doctorpiter.ru Разбираемся, какие продукты на самом деле не так хороши, как принято считать.
Большинство людей делят еду на „полезную“ и „вредную“, стараясь концентрироваться только на первом варианте. Хотя такой подход и считается неправильным, говорят диетологи: демонизировать продукты нельзя. Есть можно все, даже если вы задались целью похудеть. Главное — контролировать порции и не забывать про физические нагрузки.
„Конфеты, торты, пирожные — это еда с „пустыми“ калориями. Особой ценности для организма они не представляют, но зато прекрасно прилипают к бокам и животу. Но не стоит считать, что сладости — это абсолютное зло. Существуют продукты, которые могут нанести организму еще больше вреда“, — говорит диетолог Триста Бест.
Эксперты рассказали, какие „полезные“ продукты точно не стоит включать в свой ежедневный рацион, несмотря на все уловки маркетологов.
Сухофрукты
Давайте оговоримся сразу: это полезно только в умеренных количествах. Дело в том, что курага и чернослив могут содержать гораздо больше сахара, чем ваши любимые шоколадные конфеты.
„Хотя фрукты обычно считаются здоровой пищей, сухофрукты часто содержат много сахара и калорий. Кроме того, они обычно меньше по размеру, поэтому их легче съесть больше, чем свежих фруктов и даже сладостей. Поэтому ешьте их, но по чуть-чуть“, — пояснила Бест.
Гранола (мюсли)
Когда мы думаем о полезном завтраке, то рука может сама потянуться за мюсли. Однако любые сладкие хлопья, в том числе и гранола, — это всего лишь углеводная бомба. Вы быстро захотите есть, к тому же в крови резко поднимется сахар.
Хотите полезный завтрак, который не навредит фигуре? Тогда выбирайте овсянку, куриные яйца, зелень, авокадо и цельнозерновой хлеб.
Батончики
В магазинах можно найти батончики для быстрого перекуса: их делают из мюсли, шоколада, печенья. На пачке нередко красуется надпись „энергетические“, „меньше сахара“, „полезно для здоровья“.
„Однако такой батончик может содержать гораздо больше калорий, чем обычная шоколадка. Получается, пользы почти нет, зато съедите вы гораздо больше. И да, сахар может прятаться за другими названиями: фруктоза, декстроза, агава, сироп из коричневого риса“, — говорит Триста Бест.
Важно: действительно полезным перекусом может быть протеиновый батончик. Однако, опять же, надо смотреть на состав. В нем обязательно должен быть концентрат сывороточного белка, какао и как можно меньше других ингредиентов.
Йогурт
Здесь тоже польза будет зависеть от состава. Не доверяйте только этикетке — на ней может быть все, что угодно. Так, в большинстве йогуртов содержится около двух чайных ложек сахара плюс различные красители и ароматизаторы.
Хотите получить пользу от йогурта? Покупайте натуральный белый продукт, а чтобы было вкуснее, можно добавить в него орехи, фрукты или ягоды.
Готовые супы
Различные компании, которые выпускают готовые первые блюда, позиционируют их как „полезные для здоровья и фигуры“. На самом же деле самый полезный суп — это тот, который вы сварите дома сами, контролируя его состав.
„В готовых супах (особенно консервированных) может быть очень много соли, усилителей вкуса, но зато мало клетчатки и белка. Поэтому будьте внимательны и читайте состав продукта“, — говорит диетолог Триста Бест.
Заправка для салата
Сам по себе салат — это прекрасное блюдо, которое точно принесет пользу здоровью. К сожалению, все его достоинства легко нивелировать одной лишь заправкой из магазина.
Дело в том, что в готовых заправках много жира, соли, ароматизаторов, которые сводят всю пользу блюда на нет. Чтобы этого не случалось, заправляйте салат:
оливковым маслом,
сметаной,
лимонным соком.