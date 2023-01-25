Кофе, корица и еще 8 продуктов, которые помогают быстро восстанавливать печень

На протяжении всей жизни печень выполняет множество разных функций, одна из которых — фильтрация крови от различных вредных веществ. Не зря ее называют главным органом — фильтром организма. Печень принимает на себя весь удар опасных веществ, в том числе она „разбирается“ с вредной пищей и спиртным.

„Прошла некоторое время после новогодних праздников, за этот период мы с коллегами успели заметить, что многие пациенты жалуются на дискомфорт в правом подреберье и проблемы с печенью. Это неудивительно: праздничные салаты с майонезом и маслом, калорийные блюда и алкоголь, жареная и жирная пища дают о себе знать“, — говорит эндокринолог и кардиолог Алексей Жито.

Чтобы помочь печени восстановиться как можно скорее, включите в свой рацион следующие продукты и напитки.

Кофе

Этот напиток помогает печени справиться с повреждениями, которые появляются из-за обилия алкоголя в рационе и неправильного питания.

„Существует такая теория, что кофе помогает снижать риск появления онкологии главного органа-фильтра. Все же я не рекомендую своим пациентам налегать на этот напиток — можно заработать проблемы с давлением. Во всем важна мера“, — говорит Алексей Жито.

Грейпфрут



Один из фруктов, который больше всего по нраву вашей печени. Дело в том, что он содержит огромное количество мощнейшего антиоксиданта — нарингенина. Он помогает предотвращать воспаление органа и защищать клетки от повреждений.

Виноград

Его тоже надо обязательно включить в меню. Виноград называют „королем антиоксидантов“ и главным источником ресвератрола — природного компонента, который улучшает работу печени.

Тыква



Этот продукт оказывает положительное влияние на печень за счет фосфолипидов — они встраиваются в клетки органа, после чего те начинают активно восстанавливаться.

Также тыква способна ускорять метаболизм, обладает мочегонным и слабительным эффектом — в вареном или запеченном виде она активизирует пищеварение и помогает вывести лишнюю жидкость из организма. А это минус отеки и минимум минус килограмм в месяц.