Что из домашних средств помогает омолодить лицо: мнение косметолога

Косметолог Апанович назвала в интервью домашние средства, помогающие омолодить лицо. В частности, специалист считает полезными маски из мякоти клубники, творога. Эффективным увлажняющим средством для кожи является натуральное сливочное масло, добавила эксперт.



„Если хотите очистить кожу, подойдёт сок лимона, можете смело нанести его на кожу и аккуратно растереть. Главное, чтобы сок не попал в глаза и не вызвал раздражение. Также на цитрусовые не должно быть аллергии“, - поделилась мнением косметолог.



Тем, кто использует кремы для лица, Апанович посоветовала наносить их с помощью массажных движений так, словно нужно распрямить морщины. Те морщины, что появляются в уголках глаз, нужно очень легко придавливать кончиком указательного пальца. Бороться с мешками под глазами медик посоветовала с помощью чайных пакетиков – их нужно держать по 30 минут.



Косметолог добавила, что моложавость внешнего вида во многом зависит от вредных привычек, их отсутствия или, наоборот, наличия. Злоупотребление курением и алкоголем делает гораздо более выраженными морщины, а также мешки под глазами. Кроме того, состояние кожи ухудшает нехватка питательных веществ в рационе, особенно белка, витаминов и полезных жирных кислот.

„Благоприятно влияет на кожу умывание холодной водой, гимнастика для глаз и лица, а также прием витаминов, особенно витамина D“,- приводит слова косметолога издание „Лайф“.

