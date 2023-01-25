До потери пульса: 6 знаков Зодиака, которые сделают все для любимого человека(1)
Эти представители зодиакального круга — лучшие романтические партнеры. И в этой статье мы расскажем почему, пишет marieclaire.
Овен
Яркие и амбициозные Овны считаются идеальными спутниками для совместной жизни. Представители этого знака Зодиака готовы сделать все ради своих любимых. Они будут стараться наполнить ваши взаимоотношения эмоциональностью и пылкостью. Если этот знак наконец найдет свою половинку, то будет самым верным и чутким на протяжении всей жизни. Важно, что их любовь проявляется в действиях, а не в словах. Так Овны будут решительно добиваться вашего расположения к ним. Отношения с Овном будут наполнены невероятной теплотой, любовью, страстью. Однако будьте бдительны: порой Овны захотят показать свои лидерские качества, что не может не сказаться на отношениях.
Телец
Надежность и спокойствие — основные качества, которые свойственны представителям этого знака Зодиака. Тельцы способны обеспечить своего любимого человека всем необходимым. Они готовы сделать все для материального комфорта своей семьи, стать надежным партнером и супругом, взять на себя заботу о любимом человеке. Считается, что Тельцы могут задушить своей любовью — правда, но это больше вопрос личного восприятия (их партнерами). Что еще присуще им, так это отсутствие желания выставлять свои отношения напоказ.
Весы
Весы — тот самый знак Зодиака, который стремится к спокойствию и умиротворению. Они ценят уют и комфорт дома, но при этом им легко удается создавать гармонию не только у себя, но рядом с другими людьми. Ради своей любви представители этого знака готовы на все: на страсть и драму, на безудержное веселье и романтические поступки. Поэтому не удивляйтесь, если ваш партнер будет по-настоящему взбудоражен после обычного просмотра фильма. Им также свойственна бескорыстность, поэтому Весы сделают все ради любимого человека, не ожидая ничего взамен. Особенно мужчины-Весы отличаются верностью и преданностью в отношениях. Для них семья — главная награда в жизни.
Скорпионы
Скорпион не могут жить без любви и того самого фейерверка страсти в отношениях. Найдя свою любовь, представители этого знака растворяются в ней полностью. Однако стоит обратить внимание на такие детали: если ваш партнер находится в любовной горячке, то, скорее всего, его чувства неправдивы; если, наоборот, держит вас на расстоянии, то это настоящая любовь. Скорпионы готовы делать широкие жесты своим возлюбленным и никогда не скупятся на дорогие подарки и сюрпризы. В отношениях с представителями этого знака Зодиака вы можете пережить целый спектр эмоций и переживаний. Вы точно не успеете соскучиться! Природа их наделила бескорыстностью, преданностью своим близким и загадочностью.
Стрельцы
У безудержных Стрельцов нет особых критериев при выборе партнера. Представители этого знака ищут родственную душу, с которой можно будет хорошо проводить время и даже планировать совместную жизнь. В любовных отношениях они довольны уязвимы, при первой встрече могут рассказать все о своей жизни. Их склонность к общительности и искренности помогает им располагать к себе партнера. Стрельцы не боятся проявлять инициативы и готовы полностью отдаваться отношениям, но при этом не желают терять лидерство.
Рыбы
Романтичные и чувствительные Рыбы не могут не привлечь внимание противоположного пола. Представители этого знака ценят верность, внимательность и защиту со стороны партнера. Они настолько чутки, что для них очень важно знать, что у их любимого человека есть все, в чем он нуждается. Поэтому часто Рыбы жертвуют собой ради благополучия возлюбленного. Романтичная натура этого знака предполагает полную отдачу, так они считают, что нужно постоянно подогревать страсть в их отношениях. Рыбам свойственно давать много любви, энергии и особенно обратную связь, иначе у них произойдет эмоциональное истощение.