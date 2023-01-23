10 качеств истинной женщины. Проверь себя по списку

Что же, отставим теоретические размышления и обратимся к практике. Что такое истинная женщина сегодня? Какой она должна быть с учётом всех требований — общества, мужчин и… своих собственных?

1. Ухоженная внешность

Истинная женщина всегда выглядит опрятно и ухоженно. Она заботится о своём организме и поддерживает фигуру. У неё есть неповторимый вкус и уникальный стиль. При этом ей совершенно необязательно иметь большой гардероб. Такая женщина принимает свою внешность. У неё нет желания переделывать её путём хирургического вмешательства, изнурять себя жёсткими диетами. Она выбирает уход за собой.

2. Чувственность

Такая женщина в повседневной жизни получает огромное удовольствие от любимых ароматов, нежных прикосновений, приятных звуков и прочих мелочей. Чувственность проявляется в походке, прикосновениях и голосе. Тело при этом расслабленное, движения плавные.

3. Доброта

Данное качество 67% мужчин отмечают как самое главное в их спутнице. Почему? Истинная леди старается приумножать добро в мире, помогая окружающим стать чуточку счастливее. Она не скупится на улыбку незнакомому малышу, поможет коллеге со сложным отчётом, выслушает грустную историю лучшей подруги. Ещё с древних времён за утешением все приходили к мамам и бабушкам.

4. Хорошее чувство юмора

С такой женщиной всегда приятно пообщаться и посмеяться над обыденными проблемами. И себе настроение поднимет, и собеседника зарядит положительной энергией. Это качество помогает увидеть смешное в жизненных ситуациях. Обладательницы этого качества не только умеют шутить, но и понимают юмор остальных.

5. Развитый интеллект

С ней всегда есть о чём поговорить. С истинной женщиной хочется обсудить всё на свете. Собеседник совершенно точно понимает, что она в теме. Она смотрит фильмы, читает книги, путешествует. Это то, что способствует развитию интеллекта. В любом возрасте она продолжает развиваться.