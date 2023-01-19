Прогноз астролога RusDelfi: Сатурн был последний раз в Водолее 30 лет назад. Грядут перемены!

Луна убывающая но Марс и Меркурий вышли из ретроградного движения, что даст всем больше сил и желание двигаться вперед, действовать. Мы начнем ощущать значительный прилив сил только после Новолуния.

18 января Сатурн переходит в знак Водолея. Сатурн движется очень медленно по знакам зодиака и последний раз он находился в Водолее аж 30 лет назад, точнее с марта 1993 года по февраль 1996.

Давайте вспомним, какие глобальные открытия случились в эти года. Официально представлен и принят язык Java, который до сих пор остается значимым для программирования. Майкл Смит получает нобелевскую премию за изучение мутаций ДНК, что дает возможность генной инженерии. Через год, трое ученых получают премию за „За открытия, касающиеся генетического контроля на ранней стадии эмбрионального развития“. Организовывается НАФТА, союз Канады и Америки о свободной торговле, В Европе организован Шенгенский союз с целью достижения Четырех свобод: свободного перемещения товаров, услуг, людей и капиталов. Швеция, Финляндия и Австрия вступают в Евросюз, Россия подписывает документ о сотрудничестве с Евросоюзом.

Мы можем смело сказать, что те революционные процессы, которые были запущены в то время, получат новый виток развития, а то, что исчерпало свои возможности, прекратит существовать. Не исключено, что в последующие 2,5 года может произойти много изменений на политической карте, нас ожидают прорывы в науке и медицине, на экранах появятся новые лица.

Для каждого из нас открываются новые возможности в определенной сфере, в зависимости, где в вашей карте располагается Сатурн. Сатурн любит законы, порядок, последовательность. Если вы начинаете новую деятельность, следует убедиться, что ваши действия будут согласованы с законом. Не бойтесь рутинной работы, приучите себя завершать дела до конца. Цените свое время, и время других. Никогда не обесценивайте свой опыт. Сатурн ценит, когда мы приносим пользу обществу, каждый своим посильным трудом.