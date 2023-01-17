Как правильно выбрать кухонный нож?

Однако в магазине различные материалы, размеры, бренды ножей и цены от пары до сотни евро могут сбить с толку даже опытного мастера кухни.

В магазинах Maxima с 17.01 по 01.05.2023 проходит кампания качественных ножей марки BergHOFF, где каждая хозяйка сможет найти для себя подходящий кухонный нож по доступной цене. BergHOFF – бельгийская компания, которая разрабатывает, производит и продает высококачественные и практичные кухонные аксессуары.

Предлагаем вам несколько простых советов, которые облегчат выбор новых ножей:

Выбирайте нож в соответствии с целью

Размер и форма ножа зависят от цели его использования. Например, зубчатый нож удобен для нарезки помидоров и других мягких овощей, более тонкий нож облегчает разделку филе, а нож для мяса помогает нарезать идеально тонкие ломтики стейка.

Более легкий нож подойдет для быстрой и точной нарезки, а более тяжелые – для нарезки свежего имбиря, орехов, пальмового сахара и других твердых ингредиентов.

Нужна хорошая рукоятка, подержите нож в руке перед покупкой

Перед покупкой подержите нож в руке и почувствуйте, как рукоятка ложится в руку. При выборе важны удобство и сбалансированность рукоятки. Нож, который идеально лежит в руке, может не подойти для чьей-то еще руки.

Заботьтесь о своем ноже

Чтобы нож прослужил долго, за ним тоже ухаживать. Очень важно мыть и сушить ножи после каждого использования. Если вы используете посудомоечную машину, убедитесь, что нож можно мыть в ней, прежде чем класть его в машину. Тем не менее, большинство экспертов по-прежнему рекомендует всегда мыть ножи вручную, если это возможно.

Для мастера кухни дорогой и качественный нож – это инвестиция на долгие годы при правильном уходе.

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