Мамминг, боди-боди и бесконечный вход: секс-техники, которые сведут с ума любого мужчину(5)
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Да-да, это не случайный набор слов – срочно рассказываем все, что стоит знать.
Мануальные техники
Простыми движениями обернутой вокруг члена ладонью вверх-вниз уже никого не удивишь. Но что действительно может приятно шокировать, так это то, как много удовольствия можно доставить мужчине, если „работать“ руками немного техничнее, передает mail.ru
Прежде чем приступать к практике, предлагаем запомнить:
движения по члену вниз к основанию возбуждают мужчину, распаляют его, тогда как движения от основания к головке наоборот охлаждают пыл, успокаивают;
технику, темп, силу нажатия необходимо менять, приблизительно после минуты одинаковой стимуляции ощущения теряются;
используйте обе руки и как минимум одну всегда держите на теле мужчины. Заимствуем это правило из массажной практики: согласно ей мастер не должен оставлять пациента без какого-либо тактильного контакта, так как это на подсознательном уровне вызывает чувство покинутости и провоцирует страх одиночества.
— Пружинка
Для выполнения понадобятся обе руки: одну необходимо расположить у основания члена, чтобы удерживать его в статичном положении, пока вторая будет творить чудеса.
Начните с головки, ладонь обернута вокруг члена в положении ладонью ребром вниз, при движении к основанию члена, прокрутите кулак так, как будто он движется по спирали; вернитесь наверх „раскручивающимся“ движением. Чтобы создать дополнительные ощущения, после возвращения наверх, расположите ладонь на члене иначе, большим пальцем вниз. Чередуйте два положения в произвольном порядке. Это дразнящая техника, которая отлично наращивает возбуждение и заставляет мужчину желать большего.
— Тесная связь
Для выполнения этой техники попросите мужчину помочь. Расположитесь у него в ногах, будет лучше, если он будет сидеть в кресле. Обхватите член двумя руками с обеих сторон, большие пальцы при этом смотрят вверх, а их подушечки лежат на уздечке. Растопырьте пальцы и попросите мужчину сделать так же, соедините ваши руки в замок. Теперь можно двигаться. Важно, чтобы мужчина хорошо видел ваше лицо, старайтесь поддерживать визуальный контакт. Такая техника позволит не только получить удовольствие от тесного контакта, но еще и укрепит ощущение интимной близости между вами.
— Бесконечный вход
Эта техника состоит из непрерывного продвижения ладоней вниз, к основанию члена. Сначала одна рука скользит по члену от головки вниз, и как только ее путь близится к завершению, ее место на головке тут же занимает другая рука, сразу двигаясь за своей подругой. Такая стимуляция создаст ощущение, будто член погружается очень и очень глубоко, даже если в реальности факт самого погружения отсутствует. Для „вау“-эффекта, советуем выполнять ее, лишив мужчину возможности видеть происходящее, например, с помощью повязки на глаза.
Ласки грудью
Интрамаммарный секс или просто мамминг — практика, при которой партнерша стимулирует член мужчины с помощью своего бюста. Это невероятно горячая техника, которая каждой под силу. Большая у вас грудь или маленькая, это неважно, главное — знать, как правильно с ней обращаться.
— Лежа на спине
Партнер седлает девушку, располагаясь над ней таким образом, чтобы член оказался напротив бюста. Если у вас большая грудь, заключите ее в объятия собственных ладоней, зажимая член между грудей. Если вы — обладательница маленького бюста, расположите основание ладоней по бокам от груди с внешней стороны, прижмите член и придерживайте пальцами, чтобы накрыть его со всех сторон. Усиливая давление рук, вы можете регулировать тесноту „объятий“ для более интенсивных ощущений. В такой позиции партнеру удобнее всего будет двигаться навстречу ласкам самостоятельно. Кстати, он так же может держать грудь девушки, пока она ласкает сама себя.
— Стоя на коленях перед партнером
Такое положение — наоборот — даст больше возможностей для движения женщине. Можно двигаться, поднимая и опуская грудную клетку, либо придерживая бюст руками. Обращайтесь с грудью нежно, чтобы не травмировать мышечную ткань, и помните про лубрикант: он необходим для незабываемых ощущений.
— Добавьте оральные ласки
Для этого необходимо максимально опустить подбородок, прижав его к груди. Подключайте рот, губы и язык к ласкам всякий раз, когда мужчина толкается вперед. Приблизившись к кульминации, он может эякулировать на грудь партнерши, конечно, если она этого тоже хочет. Для такого акта даже есть специальный термин — жемчужное ожерелье.
Массаж боди-боди
Массаж телом о тело — очень чувственная практика, которая может стать как прелюдией перед сексом, так и самостоятельным процессом, призванным расслабить обоих партнеров и подарить им наслаждение от прикосновений друг к другу. Техника боди-боди позволит задействовать во время близости максимальное число нервных окончаний, а также поможет пробудить спящие эрогенные зоны. Для классной практики вам необходимо:
Создать атмосферу
Интимная, располагающая, сексуальная атмосфера позволит обоим партнёрам получить незабываемые ощущения. Приглушите свет, включите расслабляющую музыку, используйте ароматические свечи. Отключите телефоны, отправьте детей на выходные к бабушке, „изолируйтесь“ от внешнего мира, чтобы раскрыться по-новому только друг для друга.
Начинать постепенно
Сначала — легкие прикосновения рук, пальцев, запястий; затем — более интенсивные ласки, надавливающие, проминающие движения. Пусть для партнера прикосновение грудью, животом, бедром или ягодицами станет неожиданным сюрпризом. Для этого начинайте с массажа спины, когда партнер лежит на животе, или используйте повязку на глаза.
Использовать массажное масло
Нанесение массажного масла можно превратить в настоящее представление. Сидя на мужчине верхом, пока он лежит перед вами на спине, медленно вылейте массажное масло на открытую ладонь, либо сразу на грудь, позвольте ему стечь вниз по животу, распределите масло ладонями сначала по своей коже, а уже затем собственным телом перенесите его на тело мужчины.
Подойдут как базовые массажные масла, так и купленные в специализированных магазинах, например, массажные свечи. Если выбираете что-то с отдушкой, отдайте предпочтение ароматам-афродизиакам: кофе, шоколаду, корице, пачули, жасмину. Если после массажа планируете заняться сексом, помните, что масла несовместимы с латексными презервативами. В таком случае лучше запастись парочкой полиуретановых кондомов, либо использовать при массаже на интимных зонах лубрикант на силиконовой основе вместо массажного масла.
Получать удовольствие
Массаж — это про близость, расслабление и чистое удовольствие. Откиньте подальше стеснение, не позволяйте зажимам и посторонним мыслям мешать вам наслаждаться процессом. Именно поэтому, кстати, так важна атмосфера: все подготовленные мелочи не дадут разуму блуждать где-то в другом мире.
Лайфхак: если не знаете, как подключить к партнерскому сексу простенький вибратор, массаж — отличный повод. Использовать вибрирующие игрушки можно и нужно не только на интимных местах — они помогут расслабить зажатые мышцы шеи, плеч и крестца. Внутренняя сторона бедер, лобок, ствол члена также отлично поддаются манипуляциям с вибратором. Передайте управление партнеру — теперь его черед испытать игрушку на вас, и он сделает это с огромным удовольствием, ведь теперь он точно знает, как это может быть приятно.