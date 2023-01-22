Мамминг, боди-боди и бесконечный вход: секс-техники, которые сведут с ума любого мужчину

Для выполнения этой техники попросите мужчину помочь. Расположитесь у него в ногах, будет лучше, если он будет сидеть в кресле. Обхватите член двумя руками с обеих сторон, большие пальцы при этом смотрят вверх, а их подушечки лежат на уздечке. Растопырьте пальцы и попросите мужчину сделать так же, соедините ваши руки в замок. Теперь можно двигаться. Важно, чтобы мужчина хорошо видел ваше лицо, старайтесь поддерживать визуальный контакт. Такая техника позволит не только получить удовольствие от тесного контакта, но еще и укрепит ощущение интимной близости между вами.

Начните с головки, ладонь обернута вокруг члена в положении ладонью ребром вниз, при движении к основанию члена, прокрутите кулак так, как будто он движется по спирали; вернитесь наверх „раскручивающимся“ движением. Чтобы создать дополнительные ощущения, после возвращения наверх, расположите ладонь на члене иначе, большим пальцем вниз. Чередуйте два положения в произвольном порядке. Это дразнящая техника, которая отлично наращивает возбуждение и заставляет мужчину желать большего.

Для выполнения понадобятся обе руки: одну необходимо расположить у основания члена, чтобы удерживать его в статичном положении, пока вторая будет творить чудеса.

используйте обе руки и как минимум одну всегда держите на теле мужчины. Заимствуем это правило из массажной практики: согласно ей мастер не должен оставлять пациента без какого-либо тактильного контакта, так как это на подсознательном уровне вызывает чувство покинутости и провоцирует страх одиночества.

движения по члену вниз к основанию возбуждают мужчину, распаляют его, тогда как движения от основания к головке наоборот охлаждают пыл, успокаивают;

Простыми движениями обернутой вокруг члена ладонью вверх-вниз уже никого не удивишь. Но что действительно может приятно шокировать, так это то, как много удовольствия можно доставить мужчине, если „работать“ руками немного техничнее, передает mail.ru

— Бесконечный вход

Эта техника состоит из непрерывного продвижения ладоней вниз, к основанию члена. Сначала одна рука скользит по члену от головки вниз, и как только ее путь близится к завершению, ее место на головке тут же занимает другая рука, сразу двигаясь за своей подругой. Такая стимуляция создаст ощущение, будто член погружается очень и очень глубоко, даже если в реальности факт самого погружения отсутствует. Для „вау“-эффекта, советуем выполнять ее, лишив мужчину возможности видеть происходящее, например, с помощью повязки на глаза.

Ласки грудью

Интрамаммарный секс или просто мамминг — практика, при которой партнерша стимулирует член мужчины с помощью своего бюста. Это невероятно горячая техника, которая каждой под силу. Большая у вас грудь или маленькая, это неважно, главное — знать, как правильно с ней обращаться.

— Лежа на спине

Партнер седлает девушку, располагаясь над ней таким образом, чтобы член оказался напротив бюста. Если у вас большая грудь, заключите ее в объятия собственных ладоней, зажимая член между грудей. Если вы — обладательница маленького бюста, расположите основание ладоней по бокам от груди с внешней стороны, прижмите член и придерживайте пальцами, чтобы накрыть его со всех сторон. Усиливая давление рук, вы можете регулировать тесноту „объятий“ для более интенсивных ощущений. В такой позиции партнеру удобнее всего будет двигаться навстречу ласкам самостоятельно. Кстати, он так же может держать грудь девушки, пока она ласкает сама себя.

— Стоя на коленях перед партнером

Такое положение — наоборот — даст больше возможностей для движения женщине. Можно двигаться, поднимая и опуская грудную клетку, либо придерживая бюст руками. Обращайтесь с грудью нежно, чтобы не травмировать мышечную ткань, и помните про лубрикант: он необходим для незабываемых ощущений.

— Добавьте оральные ласки