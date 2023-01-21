Ссора: почему она важный элемент крепких отношений?

Не волнуйтесь! Даже если вы разругались в пух и прах – это ещё не повод задумываться о расставании. Ссора – важный элемент взаимоотношений (хотя, конечно, не стоит обращаться к ней слишком часто). Давайте начнём с главного: ссора – это конфликт, который не возникает на пустом месте, пишет 7sisters.

Да, большинство споров и конфликтов, как правило, происходят на ровном месте и буквально из ничего. Но у них всегда есть причины. Та самая ерунда просто стала последней каплей в чаше терпения. Ссора – это сирена, ревущая о том, что настало время обсудить накопившиеся обиды и недовольства друг другом. Высокие обороты в разговоре станут эмоциональным разгоном, который выплеснет всё, что копилось в душе долгие месяцы, а то и годы.

Если исключить ссоры как явление в семейной жизни, то внешне вы будете создавать впечатление идеальной гармоничной пары. Родственники и друзья будут ставить вас в пример, а подруги выпытать секрет столь идеальных отношений. Но это не надолго.

Отсутствие ссор — вот главный маркер того, что мужчина и женщина молчат о своих чувствах, запирают глубоко в себе недовольства и закрывают глаза на конфликты. Но само собой ничего не рассосётся! Важно разговаривать друг с другом и обсуждать то, что не устраивает.



И еще поймите, что ваше внутреннее состояние очень далеко от „нормально“, потому что нерешённые вопросы, зажатые эмоции никуда не деваются, а копятся и копятся. А организму надо как-то справиться со всем этим, и тут вариантов всего два, и оба они довольно грустные: кто-то начинает уплетать вкусняшки, кто-то по уши зарывается в работу. Плюс внутренний конфликт обязательно найдёт своё отражение в здоровье.

В таком состоянии человек способен наделать очень много ошибок, даже изменить любимому, а потом искренне удивляться: „Как это могло случиться?“. Так что ссориться очень даже полезно, просто делать это нужно с умом.