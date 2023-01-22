То, что можно: 8 продуктов, которые допустимо есть на ночь

Вопрос „Что бы такое съесть, чтобы похудеть?“ хотя бы раз в жизни задавал себе каждый человек. А мы предлагаем ответ на него. Эти продукты даже на ночь можно есть без вреда для фигуры:

Грибы

Но, увы, без хрустящей жареной картошечки. Такое блюдо, конечно, вкусное, но совсем не полезное. А вот от небольшого количества отварных шампиньонов пользы будет куда больше.

Печёные яблоки

Именно печёные, а не свежие. Яблоки в сыром виде обладают высокой кислотностью. поэтому после такой трапезы вы почувствуете лишь усиливающийся голод. А вот побывавшие в духовке яблочки можно даже сдобрить ложкой мёда и/или щепоткой корицы — такой перекус принесёт только пользу. Да и уснуть поможет.

Куриная грудка

Благодаря обилию белка, она быстро утолит голод и не прибавит вам лишних сантиметров в талии. Положив кусочек куриной грудки на ломтик цельнозернового хлеба, вы и насладитесь вкусным бутербродом, и не будете мучиться угрызениями совести после ночного штурма холодильника.

Миндаль

Горсть орешков вполне сможет насытить вас, да и витаминами группы B снабдить. Только не перебарщивайте с этим снеком — миндаль довольно калорийный.

Сельдерей

Сочные стебли богаты клетчаткой, а она во многом влияет на чувство насыщения. Ну, а если вам всё-таки очень хочется чего-то вкусного — можно поджарить кусочки сельдерея на небольшом количестве растительного масла — по вкусу такое блюдо напомнит столь желанную жареную картошку.

Каша

Это не только утренняя еда — полакомиться кашей можно и незадолго до сна. В идеале, варить её следует на воде, без сахара и соли. А для вкуса можно добавить свежие или сушёные фрукты, мёд. Такие добавки и полезны, и не столь калорийны, как привычный сахар.