Как питаться, если у вас акне: советы нутрициолога

Акне — одна из самых распространенных проблем с кожей, с которой вы только можете столкнуться. По статистике, хотя бы раз в жизни с ней приходится бороться примерно 10% населения земного шара. И чаще всего ее не решить только с помощью подбора правильного ухода: врачи все чаще говорят о необходимости комплексного подхода как единственного способа добиться чистой кожи.

Как развивается акне? На поверхности кожи есть небольшие отверстия — их называют порами. Поры соединены с сальными железами, которые работают даже тогда, когда мы наносим макияж или используем матирующую косметику (она слегка снижает выработку секрета, но не останавливает ее). Акне возникает, когда эти поры закупориваются отмершими клетками кожи или кожным салом при условии присутствия бактерий, вызывающих появление воспалений. Поэтому в уходе за кожей, страдающей от высыпаний, необходимы средства с антибактериальными компонентами. Среди самых широко используемых — салициловая кислота, цинк, белая глина, масло чайного дерева. Последнее считает любимым средством от прыщей Меган Маркл.

Но на состояние эпидермиса влияет не только правильный выбор косметики. Важно уделять особое внимание диете — и основной упор стоит делать на продукты с низким содержанием сахара или вовсе без оного. Когда в крови после приема пищи происходит резкий скачок сахара, в организме высвобождается большое количество инсулиноподобного фактора роста — гормона, который заставляет сальные железы работать еще активнее. В число продуктов, стимулирующих этот процесс входят макароны, рис, белый хлеб, газированные напитки и другие источники простых углеводов. Сюда же можно отнести продукты-«предатели“, которые на первый взгляд кажутся вполне невинными. Например, картофель или отварная свекла, у которых также высокий гликемический индекс, но мы об этом редко задумывамся.

Лучшей диетой для избавления от акне станет микс палео и средиземноморской программ питания. Что строго исключить при акне?