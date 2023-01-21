Как получить Омега-3 без употребления продуктов животного происхождения

Не секрет, что жирные кислоты важны для организма, употребление Омега-3 играет ключевую роль в правильной работе организма: помогает предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, решает проблемы с пищеварением и снижает риск возникновения диабета. Но как получить этот ценный элемент, если вы придерживаетесь вегетарианства, которое не предусматривает употребления продуктов животного происхождения?

Одна из самых ценных альтернатив — семена конопли. Это самый богатый природный источник жирных кислот. Такое количество не найдётся ни в льняном, ни в любом другом масле. Семена конопли легко усваиваются, укрепляют иммунитет и сердечно-сосудистую систему. Также конопля — богатый источник фитонутриентов, которые успешно охраняют все наши ткани, клетки, кожные покровы и органы, пишет 7sisters.

Семена конопли можно добавлять в рацион в разном виде:

Конопляное молоко. Его можно купить готовым или приготовить самостоятельно: семена конопли смешать с водой в пропорции 1:3 и взбить в блендере, а затем процедить.

Каша — для ее приготовления нужно взять очищенные семечки конопли, кунжута, подсолнечника в равном количестве, залить водой и оставить на ночь. Затем эту смесь промыть, добавить порезанные фрукты и взбить в блендере.

Узбечек — это густая паста, которую едят самостоятельно или намазывают на хлеб. Семечки необходимо почистить, обжарить, перемолоть в блендере и добавить мед. Продукт готов.