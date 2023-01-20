Как ухаживать за кожей в морозы

По словам доктора, зимой кожа страдает не только от низких температур на улице, но и из-за отопления в помещении.

„Зимой кожу нужно увлажнять, питать и защищать. Если летом мы используем легкие эмульсии и флюиды, то в холодное время отдавать предпочтение стоит кремам – чтобы средство впиталось и начало действовать, его нужно нанести за полчаса до выхода на кожу губ, лица и рук. Умываться необходимо теплой водой, ни в коем случае не горячей – кожа и без того выделяет меньше жира и нуждается в увлажнении, а горячая вода еще больше высушит ее. Душ так же нужно принимать в теплой воде и обязательно ежедневно наносить крем на тело – оно, как и лицо, нуждается в питании и увлажнении“, – Лариса Ульянова врач-дерматолог, косметолог.

Какими средствами пользоваться – на этот вопрос однозначного ответа нет. По словам Ларисы Ульяновой, косметологический рынок настолько перенасыщен, что подбирать подходящий крем желательно со специалистом.

„К сожалению, сейчас на рынке представлено большое количество средств, которые будут только вредить, а не помогать. К подбору крема нужно подойти ответственно. Если говорить о составе, то среди полезных компонентов стоит отметить гиалуроновую кислоту, витамины А, Е, PP, пантенол, оливковое масло. Если кожа склонна к акне, то ряд масел могут не подойти и вызвать воспаление – это тоже нужно учитывать“, – посоветовала дерматолог.

Врач настоятельно рекомендовала не забывать о защите кожи от ультрафиолетовых лучей.

„Зимой у нас так же наблюдается солнечная активность, поэтому важно не забывать о защите от ультрафиолета. В особенности это касается любителей покататься на лыжах, посетить горнолыжные курорты – солнечный свет отражается от белого снега и негативно влияет на кожу, вызывая пигментацию“, – заключила доктор.