Что будет, если часто пить антибиотики

По словам медиков, пристрастие к антибиотикам ведёт к воспалениям кишечника. И с возрастом эти проблемы усиливаются. Риски в основном возрастают у людей старше 40 лет.

У пациентов 10–40 лет вероятность развития болезней после приёма антибиотиков вырастала на 28%; у 40–60-летних — на 48%, а у тех, кто старше, — на 47%.

Эффект от приёма антибиотиков накапливался, и каждый последующий курс увеличивал риски на 11–15% в зависимости от возрастной группы. Если пациент пропивал пять или более курсов антибиотиков, он был практически обречён.

Эксперты оговорились, что точную причину такого явления установить сложно. Но скорее всего, она кроется в том, что антибиотики уничтожают микрофлору, которая защищает кишечник от различных вредных воздействий.

В сезон простуд и прочих ОРВИ многие предпочитают не ходить к врачу, а лечиться самостоятельно. И лекарства себе прописывают сами. Причём нередко антибиотики становятся ответом на любые проблемы со здоровьем. Однако антибиотики не действуют на вирусные заболевания (грипп, коронавирус или другое ОРВИ), а только борются с бактериальными инфекциями. И если у вас таковых нет, вы рискуете убить микрофлору в желудке и кишечнике и выработать у организма иммунитет к лекарству. А перед реальной болезнью окажетесь бессильны.