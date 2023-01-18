Диетолог заявила, что макароны помогают сбросить вес(1)
Традиционно макароны причислены к тем продуктам, которые стоит ограничить людям, пытающимся сбросить лишний вес. Однако, по заявлению британского диетолога Эммы Беккэт, худеющие могут перестать себя ограничивать и перейти на „макаронную“ диету, не опасаясь набрать лишние килограммы.
Диетолог считает, макароны могут быть частью сбалансированной диеты, пишет The Sun. Так, последнее исследование показало, что люди, которые регулярно едят этот продукт, худеют быстрее. Главное — не переусердствовать и употреблять их в разумном количестве, подчеркивает Беккэт, передает rambler.
Также диетолог рекомендует перейти на цельнозерновые макароны с большим содержанием клетчатки. Она помогает работе кишечника и продлевает чувство сытости. Полезными будут и безглютеновые макароны с меньшим содержанием белка.