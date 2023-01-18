Диетолог заявила, что макароны помогают сбросить вес

Диетолог считает, макароны могут быть частью сбалансированной диеты, пишет The Sun. Так, последнее исследование показало, что люди, которые регулярно едят этот продукт, худеют быстрее. Главное — не переусердствовать и употреблять их в разумном количестве, подчеркивает Беккэт, передает rambler.