Какие продукты нельзя хранить в дверце холодильника

Поэтому, если вы хотите, чтобы еда как можно дольше оставалась свежей, а болезнетворные бактерии не попадали с сырых продуктов на готовые к употреблению, их нужно раскладывать по полкам правильно, пишет mail.ru

1. Дверца

Это самая теплая и подверженная перепадам температуры часть холодильника, особенно если вы часто его открываете, поэтому не стоит хранить там скоропортящиеся продукты — молоко, яйца, йогурты и так далее.

Для хранения в дверце подойдут продукты, содержащие консерванты, такие как различные готовые джемы, приправы, соусы, газированные напитки, соки, вино.

2. Верхняя полка

Согласно законам физики, теплый воздух поднимается вверх, поэтому верхняя часть холодильника теплее нижней.

Верхнюю полку стоит отвести для уже готовой еды, не требующей дополнительной кулинарной обработки — колбасы, ветчины, различных остатков от обеда или ужина, готовых салатов и сэндвичей и так далее.

Хорошо, если все эти продукты будут храниться в специальных контейнерах или в пищевой пленке.

3. Средняя полка или полки

Это часть холодильника с наиболее постоянной температурой. Здесь можно хранить все, что не поместилось на верхней полке, а также яйца и молочные продукты: молоко, сыр, сливочное масло, творог, сметану, йогурты.

4. Нижняя полка

Это самая холодная часть холодильника, поэтому здесь самое подходящее место для сырого мяса, рыбы, курицы. К тому же, хранясь на нижней полке, сырые продукты находятся максимально далеко от остальной еды, что минимизирует риск ее бактериального загрязнения.

Конечно же, сырое мясо, рыба или курица обязательно должны находиться в контейнерах или пищевой пленке, чтобы избежать контакта с другими продуктами.

5. Нижние выдвижные ящики

Это лучшее место для овощей, фруктов, листового салата и зелени. Ящики не касаются ледяной задней стенки холодильника, поэтому нет риска, что продукты заморозятся.