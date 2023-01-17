Как планировать 2023 год по знаку Зодиака

ОВЕН

Для Овнов само слово „планирование“ может вызывать нервный тик. Представители этого знака привыкли сразу действовать и получать результат. А вовсе не тратить время на скучные ритуалы и тактики. Поэтому вам не стоит ничего планировать – от этого будет мало толку. Просто берите и делайте. По возможности сразу как пришла мысль. А длинные и масштабные цели старайтесь разбивать на более короткие и точные шаги.



ТЕЛЕЦ

Тельцам планировать год можно и нужно. Это будет полезно. Главное – создать себе комфортные условия – мягкий диван или удобное кресло, теплый плед, чашка ароматного напитка. Лучше прописывать цели, чем просто представлять. Они обязательно должны быть зафиксированы. Проще всего у вас сбудутся материальные желания и потребности. Так что делайте акцент на деньги и изобилие – не прогадаете.



БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы – тот знак, которому сложно долго усидеть на одном месте. Поэтому долго сидеть и думать о своих желаниях вам трудно. Зато не составит труда наговорить их на диктофон, даже на бегу. Язык и голос – это ваши волшебные палочки. Именно с их помощью вы легко достигнете целей. Последние должны быть разными. Постарайтесь не зацикливаться на чем-то одном. Планируйте не связанные между собой „хотелки“.



РАК

Раку в планировании помогут интуиция и внутренний голос. Отбросьте подальше классические планы, карты желаний и „виш-листы“. Это не ваш вариант. Гораздо эффективнее для вас будет визуализация в процессе медитации. Только делать это нужно не от случая к случаю, а регулярно. Но если вам не нравится этот способ, можно воспользоваться любым другим. Главное, чтобы он задействовал чувства и ощущения.



ЛЕВ

Лев и усердное планирование – понятия, довольно далекие друг от друга. Классические способы загадывания желаний и составления целей вам не подходят. Подойдите к вопросу творчески: например, введите в привычку петь или снимать фото/видео о том, что вы хотите. Именно объектив камеры – ваш лучший друг в планировании года. Просто старайтесь чаще запечатлевать моменты, которые вызывают у вас восторг и энтузиазм.



ДЕВА

Что касается Дев, то их планирование стоит продумать до малейших деталей и нюансов. Ведь любая мелочь для Девы – это вовсе не мелочь, а как раз главное. Так что представителям этого знака стоит выделить конкретное время и спокойное место. Сесть за стол с тетрадкой и ручкой, как следует сосредоточиться и написать о своих планах по пунктам. Затем аккуратно сложить листок или блокнот и убрать в ящик стола. Это ваш личный рецепт успешного планирования.



ВЕСЫ

Весы в принципе не против планирования и мыслительной подготовки. Но вам не стоит ни визуализировать, ни прописывать свои чаяния. Лучше обсудите их с партнером или другим близким человеком. Например, на предмет реалистичности. Или способов/сроков достижения. Вам очень поможет мнение и оценка со стороны. А если вы будете планировать год в одиночестве, то скорее всего в итоге почувствуете неуверенность. И тогда никакие планы не сработают.



СКОРПИОН

Скорпиону подходят все „экстравагантные“ способы планирования и загадывания желаний. Например, поджигание символического предмета, от которого вы хотите избавиться. Или более привычный пепел в шампанском, которое нужно выпить. У вас действительно лучше сработают те цели, которые связаны не с новым, а наоборот с уходом/отказом/завершением старого. Можете придумать и свой собственный ритуал.



СТРЕЛЕЦ

Стрельцы – те люди, которые привыкли „замахиваться“ далеко и высоко. Поэтому если уж они что-то планируют, то это обязательно нечто грандиозное и выдающееся. Так что смелые мечты – это как раз ваша тема. У вас хорошо сработают визуализации в процессе медитации. Представляйте желаемое во всех красках. И, конечно, делайте это регулярно. Но не забывайте и про конкретные шаги к своим целям.



КОЗЕРОГ

Козерог планировать любит, умеет и практикует. Он это делает практически каждый день. Поэтому новогодние цели могут особо ничем не отличаться. Во всем, что вы планируете, должен быть прицел на долгое время вперед. Легче всего исполнятся „земные“ и рациональные желания. Особенно, если они связаны с работой и ответственностью. Заведите себе блокнот целей и разбейте их на этапы. Регулярно туда заглядывайте и сверяйтесь с тем, что вы сделали.



ВОДОЛЕЙ

Представителям знака Водолей лучше загадывать и планировать цели не столько для себя, сколько для общего блага. Или, например, для коллектива, в котором вы состоите. Не так важны формат и способ, как содержание. Как бы фантастически это ни звучало, но именно у вас наиболее высоки шансы приблизить „мир во всем мире“. Или хотя бы улучшения/сдвиги в работе местного правительства. Так что мечтайте за всех и сразу – не прогадаете.



РЫБЫ

Рыбы по праву считаются самыми мечтательными из всех знаков. Новогодние желания и мечты придумали как будто специально для них. Ведь их фантазия и воображение всегда работают „на полную катушку“. Просто прислушайтесь к своей интуиции. Она подскажет как, когда и о чем мечтать именно вам. Одним из таких беспроигрышных вариантов является прослушивание музыки и представление нужных образов. А ещё у вас отлично сработает „прокручивание“ нужных мыслей перед сном, в процессе засыпания.

