Как побороть постоянное чувство усталости?

„Если вы постоянно загружены многими задачами и не уделяете себе достаточно времени для восстановления – то есть чтобы отдохнуть и поспать, то в какой-то момент вам придется за это расплачиваться, что часто проявляется в виде усталости“, — объясняет провизор аптеки Benu Pargi Северо-Эстонской региональной больницы Керли Валге-Ребане. По ее словам, питание также играет важную роль. „Длительное однообразное и бедное витаминами меню приводит к истощению резервов организма, что также может проявляться усталостью“.

Фармацевт указывает, что усталость и снижение способности выдерживать разные нагрузки также могут свидетельствовать о таких заболеваниях, как вирусный мононуклеоз, анемия и воспаление сердечной мышцы, а также могут быть признаком проблем со щитовидной железой.



Плохой сон ворует энергию

Аптекарь поясняет, что если чувство усталости не связано с периодом стресса, питанием или же недостаточным временем отдыха и сна, то это может быть также проблемой качества сна. „Остановка дыхания во время сна или апноэ во сне также может быть причиной того, что, когда вы просыпаетесь утром, вы все еще чувствуете, что хотите продолжать спать, и, несмотря на долгий ночной сон, вы не отдохнули должным образом“, — говорит Валге-Ребане. По ее словам, это может быть и комбинированная проблема. Например, если на работе подходит крайний срок сдачи проекта, что может лишать сна ночью, и если такой напряженно-бессонный период длится слишком долго, то может возникнуть депрессия, которая, в свою очередь, еще больше усугубляет все вышеперечисленное.



Ешьте, отдыхайте и высыпайтесь, чтобы было достаточно энергии

