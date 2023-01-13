Новый уровень финала Bocuse d'Or 2023 – повара должны считаться с детьми при приготовлении конкурсных блюд

Эстонию в финале представит Александр Гуреев, который учился в престижной лондонской кулинарной школе Le Cordon Bleu и стажировался в мишленовском ресторане. В настоящее время он живёт в Норвегии и работает в ресторане Hotel Bristol в Осло.

Кандидат от Эстонии Александр Гуреев, выросший в Таллинне: „Последние три месяца я интенсивно тренировался с тренером Никласом Йонсеном из Швеции и помощником повара Илиесом Эль Хомри из Франции. Эстония – небольшой, но сильный конкурсант. Мы с командой сделаем всё возможное, чтобы доказать это“.

Президент Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрий Демьянов: „Благодаря этому знаменитому конкурсу поварского искусства мы сможем показать миру всё самое лучшее, что предлагает эстонская кухня – чистые вкусы и натуральные ингредиенты. Несмотря на то, что мы получили приглашение для участия в финале позже остальных конкурсантов, мы всё равно готовы к бою!“

В финале каждая команда должна за пять с половиной часов выполнить два задания и приготовить конкурсные блюда на 15 человек. Во-первых, новое специальное задание — конкурсанты должны предложить меню из трех блюд, ориентированное на детей. При составлении меню необходимо учитывать вкусовые качества и внешний вид блюд, чтобы они понравились детям, а также позаботиться о том, чтобы блюда были разнообразными и полезными. Блюда оценивает жюри из лучших профессиональных шеф-поваров. Однако и дети в возрасте от 8 до 10 лет также попробуют меню, и на основании их оценок будет вручён специальный приз.

В качестве второго задания конкурса команды должны представить конкурсное блюдо на подносе, основным ингредиентом которого является морской чёрт.

Каждая страна представлена в международном жюри одним членом. Эстонию в этом году представляет Анти Лепик, один из самых известных шеф-поваров Эстонии, который также является многократным чемпионом мира по открыванию устриц.

Проект поддерживается Европейским фондом регионального развития, Фондом предпринимательства и инноваций Эстонии и Visit Estonia.