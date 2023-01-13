Новый уровень финала Bocuse d'Or 2023 – повара должны считаться с детьми при приготовлении конкурсных блюд(1)
Финал самого престижного поварского конкурса Bocuse d'Or пройдет 22–23 января в Лионе, Франция. Впервые кроме жюри конкурсные блюда смогут продегустировать дети, для которых конкурсное меню предназначено.
Эстонию в финале представит Александр Гуреев, который учился в престижной лондонской кулинарной школе Le Cordon Bleu и стажировался в мишленовском ресторане. В настоящее время он живёт в Норвегии и работает в ресторане Hotel Bristol в Осло.
Кандидат от Эстонии Александр Гуреев, выросший в Таллинне: „Последние три месяца я интенсивно тренировался с тренером Никласом Йонсеном из Швеции и помощником повара Илиесом Эль Хомри из Франции. Эстония – небольшой, но сильный конкурсант. Мы с командой сделаем всё возможное, чтобы доказать это“.
Президент Bocuse d'Or в Эстонии Дмитрий Демьянов: „Благодаря этому знаменитому конкурсу поварского искусства мы сможем показать миру всё самое лучшее, что предлагает эстонская кухня – чистые вкусы и натуральные ингредиенты. Несмотря на то, что мы получили приглашение для участия в финале позже остальных конкурсантов, мы всё равно готовы к бою!“
В финале каждая команда должна за пять с половиной часов выполнить два задания и приготовить конкурсные блюда на 15 человек. Во-первых, новое специальное задание — конкурсанты должны предложить меню из трех блюд, ориентированное на детей. При составлении меню необходимо учитывать вкусовые качества и внешний вид блюд, чтобы они понравились детям, а также позаботиться о том, чтобы блюда были разнообразными и полезными. Блюда оценивает жюри из лучших профессиональных шеф-поваров. Однако и дети в возрасте от 8 до 10 лет также попробуют меню, и на основании их оценок будет вручён специальный приз.
В качестве второго задания конкурса команды должны представить конкурсное блюдо на подносе, основным ингредиентом которого является морской чёрт.
Каждая страна представлена в международном жюри одним членом. Эстонию в этом году представляет Анти Лепик, один из самых известных шеф-поваров Эстонии, который также является многократным чемпионом мира по открыванию устриц.
Проект поддерживается Европейским фондом регионального развития, Фондом предпринимательства и инноваций Эстонии и Visit Estonia.