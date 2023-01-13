Памятка! Как правильно заниматься сексом в душе, чтобы все участники остались довольны?

Как хорошо, как приятно, горячо и влажно - теплые руки любимого человека гладят и намыливают вас, пока вы стоите под струей воды нужной температуры, возбуждение нарастает. Скоро вы сможете приступить к делу... Но прежде чем вы потеряете себя от горячих ощущений и жара, который наконец-то достигнет вашего тела, и начнете испытывать безумные удовольствия, давайте пройдемся по нескольким важным основам, чтобы этот опыт стал незабываемым для всех участников. И только в хорошем смысле!

Вода не является смазкой

Поэтому стоит хорошо подготовиться... в сексуальном плане, еще до того, как вы войдете в душ. Ни одна женщина не будет счастлива, если она недостаточно мокрая, а мужчина уже готов к быстрому перепихону под горячей водой. Вы также можете заняться прелюдией в душе и заняться непосредственно сексом на полу ванной комнаты, когда выходите (Аккуратнее, не подскользнитесь!). Вариантов множество.

Куда направлена струя воды?

Если вы решили, что угол душа, под струей воды, - это то место, где вы непременно захотите заняться сексом, подумайте, куда направить струю воды. Не особенно приятно, если в разгар соития вы чувствуете, что вода попала вам в глаза... Напротив, направьте струю воды на ноги, чтобы вам обоим не пришлось беспокоиться о том, что излишки воды, стекающие по телу, причинят кому-либо дискомфорт

Это не спринт, а марафон

Если слишком торопиться, могут произойти несчастные случаи - самый большой риск, конечно, поскользнуться и удариться. Поэтому, занимаясь сексом в душе, необходимо тщательно продумывать все свои движения, в душе нет места резким движениям или прыжкам. Если подскользнуться в результате падения в ванной комнате, которая обычно крошечная и имеет много острых углов, последствия могут быть очень печальными.