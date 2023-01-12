Тушенная свинина в соусе из красного вина
Тушеные блюда всегда очень популярны в зимние месяцы – они позволяют снизить расходы на еду, готовятся без особых усилий и имеют потрясающий вкус.
Мы поделимся с вами вкусным рецептом, который вы могли бы предложить своей семье на ужин в выходной день, а любимое вино по доступной цене вы сможете выбрать, собирая продуктовую корзину в магазине.
Умный любитель вина уже сделал себе пометку, что 13-16 января в магазинах Maxima пройдут Дни вина. А если уж отправляться на Дни вина, то среди широкого выбора товаров для дома Maxima также можно найти новые бокалы для вина, штопоры и много других интересных товаров, которые пригодятся при подаче вина.
Тушеная в красном вине свинина с клюквой
Необходимые ингредиенты:
1 кг свинины
4 тонко нарезанные луковицы
3 дл красного вина
3 дл бульона
2 ст. л. муки
2 ст. л. оливкового масла
3 ст. л. клюквенного салата
соль, перец
петрушка
Приготовление:
Нарежьте свинину крупными ломтиками (квадратиками размером около 8 см). Обваляйте кусочки свинины в муке, приправленной перцем и солью.
Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном, добавьте говядину и обжарьте со всех сторон. Желательно делать это партиями, чтобы все кусочки подрумянились равномерно.
Выложите обжаренные кусочки мяса на тарелку. При необходимости добавьте в кастрюлю еще 1 ст. л. масла и нарезанный лук. Обжарьте в течение 5 минут, пока лук слегка не подрумянится.
Положите кусочки мяса обратно в кастрюлю, добавьте вино и бульон. Доведите до кипения. При необходимости соскребите все кусочки, пригоревшие ко дну кастрюли.
Приправить солью и перцем.
Убавьте температуру, накройте кастрюлю крышкой и тушите при умеренной температуре 1,5 часа, пока мясо не станет мягким.
Добавьте клюквенный салат. При необходимость приправьте. Потушите еще 5 минут.
Посыпьте готовое блюдо петрушкой для украшения. Подавайте тушеное мясо с картофельным пюре.
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