Тушенная свинина в соусе из красного вина

Мы поделимся с вами вкусным рецептом, который вы могли бы предложить своей семье на ужин в выходной день, а любимое вино по доступной цене вы сможете выбрать, собирая продуктовую корзину в магазине.

Умный любитель вина уже сделал себе пометку, что 13-16 января в магазинах Maxima пройдут Дни вина. А если уж отправляться на Дни вина, то среди широкого выбора товаров для дома Maxima также можно найти новые бокалы для вина, штопоры и много других интересных товаров, которые пригодятся при подаче вина.

Тушеная в красном вине свинина с клюквой

Необходимые ингредиенты:

1 кг свинины

4 тонко нарезанные луковицы

3 дл красного вина

3 дл бульона

2 ст. л. муки

2 ст. л. оливкового масла

3 ст. л. клюквенного салата

соль, перец

петрушка

Приготовление:

Нарежьте свинину крупными ломтиками (квадратиками размером около 8 см). Обваляйте кусочки свинины в муке, приправленной перцем и солью.

Разогрейте масло в кастрюле с толстым дном, добавьте говядину и обжарьте со всех сторон. Желательно делать это партиями, чтобы все кусочки подрумянились равномерно.

Выложите обжаренные кусочки мяса на тарелку. При необходимости добавьте в кастрюлю еще 1 ст. л. масла и нарезанный лук. Обжарьте в течение 5 минут, пока лук слегка не подрумянится.

Положите кусочки мяса обратно в кастрюлю, добавьте вино и бульон. Доведите до кипения. При необходимости соскребите все кусочки, пригоревшие ко дну кастрюли.

Приправить солью и перцем.

Убавьте температуру, накройте кастрюлю крышкой и тушите при умеренной температуре 1,5 часа, пока мясо не станет мягким.

Добавьте клюквенный салат. При необходимость приправьте. Потушите еще 5 минут.

Посыпьте готовое блюдо петрушкой для украшения. Подавайте тушеное мясо с картофельным пюре.

В дни вина в Maxima цены на винный ассортимент на треть ниже, а также на прилавках магазинов можно найти качественные винные аксессуары по хорошей цене.

Во время дней вина следует учитывать, что чем больше магазин, тем больше выбор.