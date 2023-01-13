Как получить удовольствие от секса, если у мужчины маленький пенис(7)
Маленький член — не приговор, а достичь кульминации и получить удовольствие можно разными способами.
Большой член, как и большая грудь, не дают явных преимуществ в постели. Исследования говорят о том, что большинство женщин предпочитают мужчин со средним размером. Конечно, существует отдельная группа женщин, которых возбуждает один только вид внушительного члена, а также те, чье удовольствие может быть связано с глубиной проникновения или стимуляцией точки А, которая находится рядом с шейкой матки, пишет mail.ru
Что делать в случае, когда партнер не может похвастаться большим размером? Конечно, экспериментировать! Разнообразить интимную жизнь можно простыми лайфхаками. Только обсудите их заранее, чтобы секс не стал последним.
Найдите подходящую позу
Штудировать „Камасутру“ в поисках идеальной позы для секса не нужно — ответ лежит на поверхности. В случае с небольшим пенисом практикуйте старый добрый „догги-стайл“. Секс-коучи советуют женщинам сильнее выгибать спину, чтобы обеспечить более глубокое проникновение, а мужчинам — стимулировать другие эрогенные зоны партнерши.
Также можно взять инициативу в свои руки и сесть на партнера сверху — такую позу называют „наездница“. Она хороша тем, что стимулирует не только первые несколько сантиметров влагалища при проникновении (по легендам, именно там находится точка G), но и клитор. В общем, затрагивает все необходимые чувствительные зоны при условии, что вы будете не прыгать на партнере, а совершать круговые движения или двигаться взад-вперед.
Используйте секс-девайсы
Вы можете предложить партнеру надеть специальную насадку, которая добавит пенису несколько сантиметров. Правда, действовать придется аккуратно: такая инициатива легко может его обидеть. Лучшее решение — безобидное и эффективное эрекционное кольцо. Его надевают на основание члена, чтобы усилить и продлить эрекцию, а заодно оттянуть момент эякуляции. Приспособление доставит удовольствие не только мужчине, но и вам, поскольку обеспечит дополнительное воздействие на клитор.
Пригодятся и классические вибраторы, которые сейчас выпускают всех размеров и форм (серьезно, мы находили даже в форме члена дракона). В той же „догги-стайл“ мужчина сможет стимулировать ваш клитор не пальцами, а девайсом.
Практикуйте альтернативные виды секса
Анальный секс с партнером с большим членом — дело рисковое. Анус гораздо плотнее и уже влагалища, и никакой лубрикант не может гарантировать вам стопроцентной защиты от травм или трещин. Все эти риски снижаются, если вы практикуете анальный секс с партнером, у которого компактный детородный орган.
Процесс можно разнообразить и двойной пенетрацией. Тут вы снова найдете применение секс-игрушкам: параллельно с проникновением мужчина сможет стимулировать влагалище фаллоимитатором. Бонусы маленького члена распространяются и на оральный секс — минет в этом случае точно не вызовет рвотных позывов.
Делайте упражнения для интимных мышц
Интимная гимнастика полезна в первую очередь для вас: она поможет укрепить мышцы тазового дна, что позитивно скажется на здоровье и качестве сексуальной жизни. Вы также сможете интенсивнее сжимать вагинальными мышцами половой орган партнера — это добавит очков удовольствия процессу.
Предложите партнеру, если требуется, похудеть
Здесь также следует действовать осторожно, чтобы не задеть чужую самооценку и не спровоцировать конфликт. Как связаны размер пениса и вес?
Врачи считают, что лишние килограммы способны негативно влиять на эрекцию. Ожирение может привести к развитию эректильной дисфункции, так как нарушает функции сосудов и мешает нормальной работе кровотока. В общем, диета может быть полезной не только для здоровья мужчины, но и для вашей совместной интимной жизни.