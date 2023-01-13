Как получить удовольствие от секса, если у мужчины маленький пенис

Большой член, как и большая грудь, не дают явных преимуществ в постели. Исследования говорят о том, что большинство женщин предпочитают мужчин со средним размером. Конечно, существует отдельная группа женщин, которых возбуждает один только вид внушительного члена, а также те, чье удовольствие может быть связано с глубиной проникновения или стимуляцией точки А, которая находится рядом с шейкой матки, пишет mail.ru

Что делать в случае, когда партнер не может похвастаться большим размером? Конечно, экспериментировать! Разнообразить интимную жизнь можно простыми лайфхаками. Только обсудите их заранее, чтобы секс не стал последним.

Найдите подходящую позу

Штудировать „Камасутру“ в поисках идеальной позы для секса не нужно — ответ лежит на поверхности. В случае с небольшим пенисом практикуйте старый добрый „догги-стайл“. Секс-коучи советуют женщинам сильнее выгибать спину, чтобы обеспечить более глубокое проникновение, а мужчинам — стимулировать другие эрогенные зоны партнерши.

Также можно взять инициативу в свои руки и сесть на партнера сверху — такую позу называют „наездница“. Она хороша тем, что стимулирует не только первые несколько сантиметров влагалища при проникновении (по легендам, именно там находится точка G), но и клитор. В общем, затрагивает все необходимые чувствительные зоны при условии, что вы будете не прыгать на партнере, а совершать круговые движения или двигаться взад-вперед.

Используйте секс-девайсы

Вы можете предложить партнеру надеть специальную насадку, которая добавит пенису несколько сантиметров. Правда, действовать придется аккуратно: такая инициатива легко может его обидеть. Лучшее решение — безобидное и эффективное эрекционное кольцо. Его надевают на основание члена, чтобы усилить и продлить эрекцию, а заодно оттянуть момент эякуляции. Приспособление доставит удовольствие не только мужчине, но и вам, поскольку обеспечит дополнительное воздействие на клитор.