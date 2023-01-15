ФОТО | 10 фильмов для долгих зимних вечеров. Подборка от дизайнера Дианы Денисовой

Я подобрала 10 картин о художниках, об их творчестве, об искусстве. Не у всех фильмов счастливый конец. Но после них, еще раз оглянувшись вокруг себя, задумываешься об истинных ценностях жизни.

Итак, вот эти фильмы:

1. „Модильяни“ (2004). Фильм о жизни, любви, дружбе и творчестве Амедео Модильяни.

2. „Климт“ (2005). Фильм о творчестве и любви великого художника.

3. „Женщина в золотом“ (2015). Фильм о возвращении законной наследнице известной картины Густава Климта „Портрет Адели Блох-Бауэр“, украденной нацистами в Вене в преддверии Второй мировой войны.

4. „Жажда жизни“ (1956). Фильм снят но одноименному роману Ирвинга Стоуна. Картина рассказывает о Винсенте Ван Гоге, его сложной жизни, таланте и безумии. „Оскар“ 1957 год за лучшую мужскую роль второго плана (Энтони Куинн). „Золотой глобус“ 1957 за лучшую мужскую роль (Кирк Дуглас)

5. „Ван Гог. На пороге вечности“ (2018). Фильм о последних годах жизни Винсента Ван Гога.

6. „Девушка с жемчужной серёжкой“ (2003). Фильм об истории создания одной из самых известных картин нидерландского художника Яна Вермеера.

7. „Фрида“ (2002). Фильм о непростой судьбе Фриды Кало, мексиканской художницы. „Оскар“ 2003 за лучший грим и лучшую музыку к фильму. „Золотой глобус“ за лучшую музыку. Номинация на „Оскар“ за лучшие костюмы.

8. „Ренуар. Последняя любовь“ (2012). Драма о последних годах жизни художника-импрессиониста Пьера Огюста Ренуара.

9. „Эль Греко“ (2007). Доминикос Теотокопулос родился на острове Крит, он получил прозвище Грек. Именно под этим именем мы знаем этого художника. О его жизни известно очень мало. Но сохранилось самое главное – его картины.

10. „Большие глаза“ (2014). Любовь, бизнес, деньги или подлость? Кто настоящий автор картин, на которых изображены персонажи с преувеличенными глазами – Уолтер Кин или Маргарет Ульбрих? „Золотой глобус“ 2015 за лучшую женскую роль – комедия или мюзикл (Эми Адамс).