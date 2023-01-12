В семейном театральном центре „Драконье гнездо“ в январе состоятся 4 премьеры
Первая январская премьера „Драконьего гнезда“ прошла на прошлой неделе 5 января для взрослой аудитории. Это авторский иммерсивный спектакль-квест „Тайна семьи Маккей“ от проекта „По ту сторону“.
Режиссёр Вероника Энди о спектакле: „Зрители могут побывать в роли детективов, повлиять на развитие сюжета, а в конечном итоге – увидеть в наших героях себя или своих близких, ответить на свои внутренние вопросы, найти решения личных проблем или просто отпустить их из своей жизни“.
На этой неделе 14 января в 18:00 и 15 января в 17:00 состоится долгожданная премьера „Драконьего гнезда“ – авторский спектакль „Маленький дракон“ от театра „Projekt“.
В город, где люди закрыты друг от друга, словно каждый живёт в своём футляре, попадает Маленький дракон, рождённый светом и радостью. Почему мир такой, какой он есть? Смогут ли люди открыться для радости?
На эти вопросы ищет ответы режиссёр спектакля Ирина Марьяпуу. Спектакль без слов для всей семьи.
22 января в 17:00 ждём на премьеру моноспектакля „Чёрная курица“ по мотивам волшебной сказки-повести А. Погорельского „Черная курица или подземные жители“ от „Мини-театра“.
Режиссёр и актриса спектакля Марина Евсеева о предстоящей премьере: „Это вольный пересказ, то есть во многом фантазия на основе подлинного текста. Мистерия с элементами клоунады c маленькими куклами-марионетками о том, что нужно, чтоб исполнилось ваше желание и нужно ли его вообще исполнять“.
Перед спектаклем Марина с детьми рисует желание и „привораживает“ курицу. Спектакль на эстонском и русском языках одновременно, но понятен и без слов. Продолжительность 35 минут. Для детей 5-11 лет.
Завершает богатый на премьеры первый месяц 2023 года, а именно 28 января в 20:00 и 29 января в 17:00 спектакль „Шар на ладони“ театра „Летающая корова“.
„Спектакль о том, как важно быть верным своей мечте и еще о том, что не нужно обижать людей, ведь тогда они могут перестать верить в свои мечты и на свете станет одним фантазером меньше. А вдруг он – будущий Моцарт…“, – рассказывает режиссёр Яника Коппель.
В спектакле акробатические и цирковые номера переплетаются с лирическими, соединяя миры двух авторов – Д. Хармса и Л. Енгибарова. „Шар на ладони“ – семейный спектакль (5+) на русском языке.
Семейный театральный центр открылся в августе 2021 года. Сегодня под крышей „Драконьего гнезда“ (Виру, 18; IV этаж) уютно расположились четыре театра: театр „Projekt“, „Мини-театр“, „Астрель“ и „Летающая корова“. В репертуаре театрального центра более 15 детских спектаклей разных направлений (театр кукол, театр объекта, драматический и физический театр), а также несколько спектаклей для взрослых.
В декабре 2022 года во второй раз прошёл фестиваль Рождественских спектаклей: в этот раз с участием лауреата „Золотой маски“ Евгением Ибрагимовым и режиссёром-сказочницей Полиной Стружковой, которая многие годы плодотворно сотрудничает с Русским театром Эстонии.
8 января 2022 года на портале „Hooandja“ успешно завершилась компания по сбору денег на установку обогревательной системы помещения „Драконьего гнезда“.