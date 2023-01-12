В семейном театральном центре „Драконье гнездо“ в январе состоятся 4 премьеры

На этой неделе 14 января в 18:00 и 15 января в 17:00 состоится долгожданная премьера „Драконьего гнезда“ – авторский спектакль „Маленький дракон“ от театра „Projekt“.

В город, где люди закрыты друг от друга, словно каждый живёт в своём футляре, попадает Маленький дракон, рождённый светом и радостью. Почему мир такой, какой он есть? Смогут ли люди открыться для радости?

На эти вопросы ищет ответы режиссёр спектакля Ирина Марьяпуу. Спектакль без слов для всей семьи.

22 января в 17:00 ждём на премьеру моноспектакля „Чёрная курица“ по мотивам волшебной сказки-повести А. Погорельского „Черная курица или подземные жители“ от „Мини-театра“.

Режиссёр и актриса спектакля Марина Евсеева о предстоящей премьере: „Это вольный пересказ, то есть во многом фантазия на основе подлинного текста. Мистерия с элементами клоунады c маленькими куклами-марионетками о том, что нужно, чтоб исполнилось ваше желание и нужно ли его вообще исполнять“.

Перед спектаклем Марина с детьми рисует желание и „привораживает“ курицу. Спектакль на эстонском и русском языках одновременно, но понятен и без слов. Продолжительность 35 минут. Для детей 5-11 лет.

Завершает богатый на премьеры первый месяц 2023 года, а именно 28 января в 20:00 и 29 января в 17:00 спектакль „Шар на ладони“ театра „Летающая корова“.

„Спектакль о том, как важно быть верным своей мечте и еще о том, что не нужно обижать людей, ведь тогда они могут перестать верить в свои мечты и на свете станет одним фантазером меньше. А вдруг он – будущий Моцарт…“, – рассказывает режиссёр Яника Коппель.

В спектакле акробатические и цирковые номера переплетаются с лирическими, соединяя миры двух авторов – Д. Хармса и Л. Енгибарова. „Шар на ладони“ – семейный спектакль (5+) на русском языке.