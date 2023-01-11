Тамара Глоба назвала 4 знака зодиака, которым 2023 год принесет любовь и взлет в карьере

Например, если вас ждут неудачи или потери, внимательно следите за окружением и любыми происходящими вокруг вас событиями. Ну а если год сулит только хорошие изменения, то работать над собственным контролем придется еще усерднее. Одно неверное решение или действие — шанс будет упущен навсегда.

Василиса Володина уже говорила о тех, кому 2023 год принесет много нового. Теперь прогноз составила ее коллега — знаменитый астролог Тамара Глоба.

Специалист по звездам назвала четыре знака зодиака, представителей которых в 2023 году ждут кардинальные перемены. Их жизнь в новом году черного кролика и кошки перевернется с ног на голову. Но речь пойдет не о плохих переменах. А уж тем более если вы к ним готовы, то впереди вас однозначно ждут лишь положительные события. Речь пойдет о Близнецах, Раках, Девах и Скорпионах.

Близнецы заметят что-то новое в жизни уже в первом месяце весны, и начнется все с работы. Буквально за месяц представители этого знака уже смогут увидеть хорошие результаты на работе, которые окажутся вам на руку. Но помните, что никакого успеха без поддержки и опоры друзей вы не увидите.

У Раков 2023 год начнется с пути. Фортуна будет благоволить этим людям в переезде и смене места жительства. И по словам Глобы, этому знаку зодиака особенно стоит прислушаться к ее словам, так как именно на новом месте вас будет поджидать успех.

Любовь в этом году будет поджидать именно Дев — их личная жизнь полностью изменится. В первом полугодии могут происходить события, к которым вы будете не готовы, но не бойтесь обратиться за помощью к семье. Это касается и работы. А вот настоящий успех ожидает Дев вдали от дома, с июля им звезды сулят перспективные проекты за границей, поэтому не расслабляйтесь.

2023 год для Скорпионов — год возмездия: им вернется все хорошее и плохое, что было сделано ими в прошлом. Уже в январе на личном фронте у них грядут перемены: они встретят новую половинку или узнать о пополнении в семье. Однако с апреля риск сменить работу или, возможно, даже поменять кардинально сферу деятельности будут очень велик.