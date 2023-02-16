16.02.2023, 13:00
Деньги на ветер? Коллаген, рыбий жир и детокс: мифы и правда о БАДах
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Кажется, в развитых странах все уже знают, что такое пищевые добавки. Дети привыкли к витаминам в форме животных, пенсионеры внимательно изучают очередной буклет, чтобы купить что-нибудь „для сердца, костей и давления“. Аптечки тридцатилетних выглядят так, будто людей поразила какая-то серьезная и тяжелая болезнь, пишет rus.delfi.lv.
Между тем врачи предупреждают: не стоит увлекаться красивыми таблетками и порошками. В лучшем случае они не навредят (разве что кошельку), а в худшем — можно получить передозировку витаминами, случайно стать наркоманом или навредить печени. Нужны ли нам пищевые добавки? Какие рекомендуется покупать регулярно, а какие могут пылиться на полках? Давайте выясним!