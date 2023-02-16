Деньги на ветер? Коллаген, рыбий жир и детокс: мифы и правда о БАДах

Между тем врачи предупреждают: не стоит увлекаться красивыми таблетками и порошками. В лучшем случае они не навредят (разве что кошельку), а в худшем — можно получить передозировку витаминами, случайно стать наркоманом или навредить печени. Нужны ли нам пищевые добавки? Какие рекомендуется покупать регулярно, а какие могут пылиться на полках? Давайте выясним!